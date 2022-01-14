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TIMETURK / EKONOMİ / ING Faktoring'in faaliyet izni iptal edildi

ING Faktoring'in faaliyet izni iptal edildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ING Faktoring'in talebi üzerine, şirketin faaliyet iznini iptal etti.

11 Dakika Önce
2022-01-14 09:19:02
ING Faktoring'in faaliyet izni iptal edildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ING Faktoring AŞ'nin faaliyet izni, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edildi.

Söz konusu karar, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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