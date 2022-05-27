İnfo Yatırım Güvenilir Mi? İnfo Yatırım'dan Nasıl Hesap Açılır?

Türkiye piyasasında uzun yıllardır aracı kurum olan İnfo Yatırım'ı kaleme aldık. Gelin İnfo Yatırım'ı hep birlikte inceleyelim.

İnfo Yatırım Nedir?

1994 yılında faaliyetlerine başlayan ve piyasalara dahil olduğu ilk andan itibaren birçok yatırımcı ve kurum tarafından dikkatleri üzerine çeken İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sahip olduğu yetkili belgeler doğrultusunda çeşitli yatırımcılara ve kurumlara borsa çatısı altında hizmet vermektedir.

İnfo Yatırım, hizmet verdiği yatırımcılara ve kurumlara; sermaye piyasası araçlarının alım – satım aracılığının yanı sıra bir aracı kurumun ötesinde çeşitli yatırım danışmanlığı hizmetleri, portföy yönetimi ve kurumsal finansman hizmetleri gibi çeşitlilikler de sunmaktadır. Birçok aracı kurumun sunduğu hizmetlere ekstra olarak çalıştığı yatırımcılar ve kurumlarla başarılı sonuçlara imza atan İnfo Yatırım; Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ve Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri gibi birçok alanda da hizmet ve etkinliğini her geçen gün gözler görülür şekilde artırmaktadır. İnfo Yatırım ayrıca giderek büyüyen yapısı ve hizmet kalitesiyle 2011 yılında halka arza giderek İNFO koduyla piyasalarda da işlem görmeye başlamıştır.

İnfo yatırım Güvenilir Mi?

Birçok yatırımcı ve borsa takipçisinin aklındaki en önemli soru işareti ise: Güvenilirlik! Her geçen gün borsaya artan ilginin yarattığı aracı kurumlara olan güvenilirlik sorunlarına karşın İnfo Yatırım ise faaliyete başladığı ilk günden bugüne gerek kullanıcılar gerekse borsada işlem gören hisseleri açısından yatırımcılar tarafında güvenilirlik barajını aşarak büyük bir kamuoyu güveniyle hizmetlerine devam etmektedir. Tüm bu bilgiler doğrultusunda çalışma prensiplerinin en başına güvenilirlik ilkesini koyan İnfo Yatırım, beslendiği dalları ise “Güçlü Sermaye ve Halka Açıklık”, “Şeffaflık”, “5 Gün 24 Saat Çözüm Odaklı Hizmet” ve son olarak “Birebir Hizmet” ilkeleriyle tanımlamaktadır.

Güvenilirlik hedefleriyle şeffaflık ilkesini tek bir çatı altında barından İnfo Yatırım, kendi çatısı altında ise daha detaylı bakılması durumunda birçok hizmete olanak tanımaktadır. Hisse Senedi, VİOP, Forex İşlemleri, Eurobond, Opsiyon İşlemleri, Yurt Dışı Borsalar, InfoTrade Pro, Londra Metal Borsası, Sentiment Algo, Kurumsal Finansman, Hisse Sinyali, Portföy Yönetimi, Yatırım Danışmanlığı, VİOP Teminat Değişikliği…

İnfo Yatırım Nasıl Hesap Açılır? Ücretsiz Eğitim Setleri…

Birçok yatırımcının piyasalara adım atmadan önce bilmesi gereken onlarca adımdan birçoğuna kapı aralayan İnfo Yatırım, web sitesi üzerinden tanıdığı ücretsiz üyelik ve ücretsiz eğitim setleriyle de birçok potansiyel yatırımcı ve kuruma ilk adımdan desteklerini ortaya sermektedir. Zarar olasılığından, demo hesaplara kadar birçok konu başlığında öncü adımlar atan İnfo Yatırım, ekip bünyesinde barındırdığı istatistik ve analiz kadrosuyla da birçok yatırımcının ulaşmakta zorluk yaşadığı çeşitli belge ve dokümanları ilgili kişilerin karşısına çıkarmaktadır. Doldurulacak formlar neticesinde demo hesap açılımıyla kullanıcı kitlesine kapılarını arayan İnfo Yatırım, çalışma ve hizmet almak isteyen potansiyel yatırımcılara ise gerekli formlar ve prosedürler ile hizmetlerine başlamaktadır. İnfo Yatırım web sitesi üzerinden koşullara ve gerekliliklere açık bir şekilde ulaşılabilmektedir.

İnfo Yatırım'da Nasıl Yatırım Yapılır?

Kullanıcılarına sağladığı internet arayüzü ve iletişim kaynaklarıyla birçok aracı kurumun yaşadığı büyük problemleri de bir bir ortadan kaldıran İnfo Yatırım, sunduğu hizmetler doğrultusunda korkulan borsa dünyasını kolay ve ulaşılabilir olarak kullanıcılarına ulaştırmaktadır.

İnfo Yatırım Kimin?

İnfo Yatırım, sermayesi güçlü ve halka açık Hedef GSYO, Seyitler Kimya ve İdealist Danışmanlık şirketlerini de bünyesinde bulunduran Hedef Grubu iştirakidir. Son olarak metaverse dünyasına yaptığı yatırımlarla da dikkatleri üzerine çeken İnfo Yatırım, İnfoVerse adı altında dijital dünyaya ulaşım imkanı sağlamayı da hedeflemektedir. .