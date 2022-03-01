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TIMETURK / EKONOMİ / İnfaz Koruma Memuru iş ilanı | Adalet Bakanlığı 5.016 infaz koruma memuru alımı yapacak!

İnfaz Koruma Memuru iş ilanı | Adalet Bakanlığı 5.016 infaz koruma memuru alımı yapacak!

İnfaz Koruma Memuru iş ilanı | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ attığı twitte binlerce personel alımı gerçekleştireceklerini belirtti. Yapılan açıklamaya göre 5.016 infaz koruma memuru alımı yapılacak. Peki ama başvurular ne zaman başlıyor ve başvuru şartları neler? İşte Adalet Bakanlığı infaz koruma ilanı...

2 Saat Önce
2022-03-01 14:59:17
İnfaz Koruma Memuru iş ilanı | Adalet Bakanlığı 5.016 infaz koruma memuru alımı yapacak!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ attığı twitte binlerce personel alımı gerçekleştireceklerini belirtti. Yapılan açıklamaya göre 5.016 infaz koruma memuru alımı yapılacak. Peki ama başvurular ne zaman başlıyor ve başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru iş ilanı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Adalet Bakanlığı'na 12.823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022'de başlıyor. Adalet Bakanlığı'nda çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum... İşte alınacak personelin birimlere dağılımını ve sayılarını gösteren tablo:" diyerek aşağıdaki tabloyu paylaştı.

adalet bakanlığı personel alımı_3

Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru alımı başvuruları ve şartları

Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde 01.03.2022 tarihinde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

Branşlara göre başvuru şartlarını görmek için TIKLAYINIZ... .

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