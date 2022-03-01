İnfaz Koruma Memuru iş ilanı | Adalet Bakanlığı 5.016 infaz koruma memuru alımı yapacak!

İnfaz Koruma Memuru iş ilanı | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ attığı twitte binlerce personel alımı gerçekleştireceklerini belirtti. Yapılan açıklamaya göre 5.016 infaz koruma memuru alımı yapılacak. Peki ama başvurular ne zaman başlıyor ve başvuru şartları neler? İşte Adalet Bakanlığı infaz koruma ilanı...