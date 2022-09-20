İndirim sonrası akaryakıt fiyatları ne oldu? Motorin fiyatı ne kadara düştü? Benzin fiyatları ne kadar?

Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrasında son dakika akaryakıta indirim yapıldı. İndirim sonrasında benzin ne kadar oldu? İndirimden sonra motorin fiyatı kaç TL? Akaryakıt fiyatı ne zamana kadar düşer? Benzin fiyatları daha fazla düşer mi? İşte 20 Eylül güncel akaryakıt fiyatları…

Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrasında akaryakıta indirim geldi. Araç sahiplerini sevindiren indirim sonrasında güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor. Peki benzin ne kadar oldu? Motorin fiyatı kaç TL oldu? İndirim sonrasında akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 20 Eylül motorin fiyatları…

Motorin kaç TL?

İstanbul'da motorin fiyatı: 23,07 TL

Ankara'da motorin fiyatı: 23,18 TL

İzmir'de motorin fiyatı: Motorin: 23,02 TL

Benzin fiyatları ne kadar?

İstanbul'da benzin fiyatı: 19,23 TL

Ankara'da benzin fiyatı: 19,34 TL

İzmir'de benzin fiyatı: 19,34 TL

Akaryakıt fiyatları daha da düşer mi?

Benzin ve motorin fiyatlarının düşmesindeki neden brent petrol fiyatlarının düşmesidir. Düşüşlerdeki en büyük etkenler arasında ise artan enflasyon oranları ve faiz artışlarının küresel piyasaları olumsuz etkilemesi yer alıyor. Buna göre belirleyici olan brent petrol düşünce akaryakıtta düşmüş oluyor. Güncel olarak akaryakıt fiyatlarında düşüş seyrediyor. Ancak önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatları düşer mi, çıkar mı sorusuna net bir yanıt vermek mümkün değil. .