DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Benzine zam mı geldi? Benzine yapılan zam ne zaman geçerli olacak? (26 Ekim Salı)
Lübnanlı Şii alim Tufeyli'den İran'ı kızdıracak açıklama
Bakan Yanık duyurdu: İhtiyaç sahiplerine 90 milyon liralık nakdi yardım
Edirne’de Cumhuriyet’in kuruluşu bisiklet yarışıyla kutlandı
İNDER'den faiz indirimi sonrası açıklama
Adana Demirspor ve Alanyaspor, Aleksandr Kokorin'e talip oldu!
Sudan'da son dakika gelişmesi: Olağanüstü hâl ilan edildi
Kazanım değerlendirme uygulaması ne zaman yapılacak? Kazanım değerlendirme uygulaması nedir?
Kedisi bahçesine girdi diye komşusunu öldürdü
Altın rekora koşuyor
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimi aştı
Teknoloji devinden çok tartışılacak uygulama
Elon Musk'ın açıklamasından sonra, yüzde 20 çakıldı
2022 asgari ücret zammı | 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Anadolu Isuzu'dan İsviçre'ye Turkuaz midibüs teslimatı

TIMETURK / EKONOMİ / İNDER'den faiz indirimi sonrası açıklama

İNDER'den faiz indirimi sonrası açıklama

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım kamu bankalarının konut kredisi faizlerinde indirime gitmesinin ardından yaptığı açıklamada 'Faiz indiriminin ilk etapta özellikle ikinci el konutlarda yeni bir alım dalgasına yol açacağını bekliyoruz. Gerek dövizde gerçekleşecek kâr satışları, gerekse düşük faiz indiriminin sağladığı avantaj yatırım amaçlı satışlarda artış sağlayacaktır' dedi.

27 Dakika Önce
2021-10-25 13:32:56
İNDER'den faiz indirimi sonrası açıklama

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım kamu bankalarının kredi faizlerinde indirime gitmesi üzerine yazılı bir açıklamada bulundu.

Açıklamada Merkez Bankası'nın ateşlediği faiz indirimine ilk olumlu tepkinin kamu bankalarından gelmesinin şaşırtıcı olmadığını belirten Durbakayım "Geçtiğimiz yıllarda da aynı tepki, ilk olarak kamu bankalarından gelmişti. Kamu bankalarının konut kredilerinde yaptığı indirimin piyasaya yansıması geçmişte olduğu gibi bu dönemde de oldukça olumlu olacağını düşünüyoruz. Faiz indiriminin ilk etapta özellikle ikinci el konutlarda yeni bir alım dalgasına yol açacağını bekliyoruz. Gerek dövizde gerçekleşecek kâr satışları, gerekse düşük faiz indiriminin sağladığı avantaj yatırım amaçlı satışlarda artış sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kamu bankalarının faiz indiriminin birinci el konutlarda beklediğimiz ve arzu ettiğimiz ölçüde yansıması için özel bir kampanyanın gerekli olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz. Geçen sene olduğu gibi kamu bankaları ve Emlak Konut önderliğinde ve sadece birinci el konutları kapsayan faiz kampanyası, ekonominin dinamosu olan gayrimenkul sektörü için yeni bir can suyu olacaktır. Arzu ettiğimiz söz konusu kampanya faizinin, geçen seneki gibi yüzde 0,64 seviyelerinde olmasını beklemiyoruz. Ama aylık bazda yüzde 0,99'un altında olması ve kampanya süresinin ise en az bir yıl olmasının süreklilik açısından daha verimli olacağını düşünüyoruz. Faizin yüzde 0,1'in altına inmesiyle birlikte birçok inşaat firması da bu girişime olumlu destek verecektir. Firmalarında bir miktar faizi sübvanse etmesi, oranın yüzde 0,80'le kadar çekebilir.

Yine başa dönecek olursak; konut kredi faizlerinin sadece kamu bankaları ile sınırlı olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu milli bir meseledir. Bunun için özel bankaların da taşın altına elini koyması gerekir."

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

Bugün, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklamada konut kredileri faiz oranlarında 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1.29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1.34 faiz oranlarının uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş