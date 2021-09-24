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İMKON: “Çimento fiyatları böyle giderse konut fiyatı artışları engellenemeyecek”
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TIMETURK / EKONOMİ / İMKON: “Çimento fiyatları böyle giderse konut fiyatı artışları engellenemeyecek”

İMKON: “Çimento fiyatları böyle giderse konut fiyatı artışları engellenemeyecek”

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, çimento sektörü temsilcilerinden makul kâr anlayışına dönmelerini beklediklerini, çimento fiyatlarının aynı kalması durumunda, konutta fiyat artışlarının engellenemeyeceğini söyledi.

1 Saat Önce
2021-09-24 23:26:43
İMKON: “Çimento fiyatları böyle giderse konut fiyatı artışları engellenemeyecek”

Bloomberg HT'ye konuşan İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, müteahhitlerin çimento fiyatlarını boykot etmek amacıyla başlattıkları iş bırakma eyleminin sonlanması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İMKON'dan bugün yapılan açıklamada, 9 Eylül'de başlayan boykot ve iş durdurma eyleminin 24 Eylül saat 17.00 itibariyle sonlandırılacağı duyuruldu. Kuruluş, eylemin yetkililere, muhataplara ve kamuoyuna farkındalık açısından gerekli mesajı vererek önemli derecede başarıya ulaştığını açıkladı.

Tellioğlu, şöyle devam etti:

“Çimento sektörü temsilcilerinden makul kâr anlayışına dönmelerini bekliyoruz. Vatandaşın alım gücü şu anda konut fiyatlarına yetmiyor. Çimento fiyatları bu şekilde devam ettiği sürece, korkarım konut fiyat artışlarının önüne geçilemeyecek.”

Tellioğlu, önceki açıklamalarında çimento fiyatlarında yüzde 200'ü bulan haksız zam uygulamalarının olduğunu belirterek, çimentocularla masaya oturmak istediklerini ifade etmişti. Tellioğlu, talebine herhangi bir yanıt alamayınca grev kararı aldıklarını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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