DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Palandöken: Araçlarda ÖTV ve kredi faizi indirimi yapılmalı
Elde tüfek, Antep fıstığı nöbeti
Adil Öksüz’ün Akıncı Üssü’ndeki görüntüleri ne anlatıyor?
'Okulu sevme konusunda sonuncuyuz!'
ABD, Erdoğan’ın Maraş açıklamasından rahatsız oldu
Bu fabrikanın kaynak tezgahı kadınlara emanet
İran destekli Fatımiyyun milisi Taliban tarafından öldürüldü
Kale'de 100 Öğrenciye Bisiklet Hediyesi
ANALİZ: Türkiye'nin KKTC çıkarmasının dünyadaki etkileri
82 yaşında hayalini gerçekleştirdi
Abdulkadir Selvi’den ilginç ittifak iddiası
Marmara ve İstanbul'da hava nasıl olacak?
Türkiye’ye “köpeklerde kuduz riski” kısıtlaması
Casus yazılım Pegasus'la Macron'u hangi ülke dinledi?
Biden’ı oyuncak bebeğe çevirmişler

TIMETURK / EKONOMİ / IMF ve Dünya Bankası'ndan yıllık toplantı açıklaması

IMF ve Dünya Bankası'ndan yıllık toplantı açıklaması

IMF'den yapılan açıklamada, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'nın 11-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.

3 Saat Önce
2021-07-21 08:03:51
IMF ve Dünya Bankası'ndan yıllık toplantı açıklaması

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Toplantıların "hibrit" bir şekilde yapılacağı belirtilen açıklamada, Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) ile Kalkınma Komitesi üyelerinin bizzat davet edileceği aktarıldı.

Açıklamada, seminerler, bakanlık toplantıları ve basın konferansları dahil olmak üzere tüm halka açık ve yalnızca davet gerektiren etkinliklerin sanal olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Salgının seyrinin izlenmeye devam edileceği vurgulanan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) uyarıları doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapılabileceği ifade edildi.

Açıklamada, IMF ve Dünya Bankası Grubu binalarının yalnızca temel personel ile toplantılara katılacak yetkililere açık olacağı belirtildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH