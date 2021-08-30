IMF: Piyasalar 2013'ün tekrarını kaldıramaz

Küresel piyasalarda Jackson Hole toplantısından çıkan varlık alımlarının azaltılmasına yönelik mesajlar tartışılmaya devam ederken, IMF Başekonomisti Gita Gopinath gelişen piyasaların 2013'te yaşanan varlık alımlarının azaltılması odaklı gelişmelerin tekrarını kaldıramayacağını söyledi.

2013 yılında Fed'in tahvil alımlarının azaltılacağı yönündeki açıklamasıyla yaşanan ‘taper tantrum'da gelişen ülke para birimleri ve tahvilleri altı hafta boyunca düşmüştü.

IMF Başekonomisti Gita Gopinath, gelişen piyasalara 'taper tantrum' uyarısında bulundu.

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Gopinath, gelişen piyasaların 2013'te Fed'in parasal teşvikleri geri çekme yönünde verdiği mesajların ardından piyasalarda yaşanan sert hareketlerin tekrarını kaldıramayacağını söyledi.

Gopinath, "Gelişen piyasalar birçok farklı biçimde darbeler alıyor, bu yüzden finansal piyasalarda büyük merkez bankalarından kaynaklanan krizi kaldıramazlar" ifadelerini kullandı.

Düşük ve orta gelirli ülkeler için ekonomik baskılara dikkat çeken Gopinath, ABD'de enflasyonun olası etkilerine de vurgu yaptı.

Gopinath, "ABD'de enflasyonun beklentilerden daha yüksek seviyeye çıkması ve bunun para politikasında daha hızlı bir normalleşmeyi gerektirmesi senaryosuna karşı endişeliyiz" diye konuştu.

Gopinath, merkez bankası yöneticilerinin para politikası patikasıyla ilgili olarak sıklıkla 'süper açık iletişim' sağlaması gerektiğini de ekledi.

2013 yılında Fed'in tahvil alımlarının azaltılacağı yönündeki açıklamasıyla yaşanan ‘taper tantrum'da dolar ve ABD faizleri yükselirken gelişen ülke para birimleri ve tahvilleri altı hafta boyunca düşmüştü. Bu durumdan Türk Lirası da olumsuz etki görmüştü.

"Taper tantrum yatırımcıyı daha az riskli gelişenlere yönlendiriyor"

Küresel piyasalarda 2013 yılında yaşananları temel alan senaryolar yeniden dolaşıma çıkarken, gelişen piyasalardaki etkisine ilişkin yorumlar da öne çıkıyor.

William Blair Investment Management ve Fidelity International ABD faizlerinden daha az etkilenen yüksek getirili tahviller alırken Bank of America, Euro'nun Fed'in muhtemelen Eylül ayındaki tahvil alımlarını azaltma programına rağmen istikrarlı kalacağı tahminiyle yatırımcılarına Euro cinsinden tahvil öneriyor.

Chicago Üniversitesi'nde Profesör olan Fed eski Yönetim Kurulu Üyesi Randy Kroszner, ABD faizlerinde yükselişi tetikleyecek ‘taper tantrum'un yatırımcıların gelişen ülkeler dahil çoğu varlık sınıfını terk edip ABD'ye kaçmasına neden olacağını belirterek “Görece riskli varlıklardan çıkıp, görece güvenli gelişen piyasa varlıklarına yönelecekler” yorumunu yapmıştı.

Powell: Tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlamak uygun olabilir

Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının aylık tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlayabileceğini, ancak faiz artırımı konusunda acele edilmeyeceğini açıklamıştı.

Jackson Hole Sempozyumu'nda konuşan Powell, ekonominin, Fed'in varlık alımlarının azaltılması için daha önce ortaya koyduğu “kayda değer ilave toparlanma” seviyesine ulaştığını, aynı zamanda istihdam piyasasının da “açık bir ilerleme” kaydettiğini söylemişti.

Powell, Fed'in Temmuz sonunda gerçekleştirdiği son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında kendisi ile katılımcıların büyük bölümünün ekonominin öngörüldüğü üzere kapsamlı bir dönüşüm yaşadığı ve varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl başlanabileceği görüşünde olduklarını belirtti.

Bununla birlikte Powell, varlık alımlarının azaltılmasının hızı ile zamanlamasının faiz artırımlarının zamanlaması için doğrudan bir sinyal olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti.

Powell, “Federal fonlama faiz bandı hedefini ekonomide azami istihdam sağlanana, enflasyon yüzde 2'ye ulaşıp, belli bir süre yüzde 2'nin ılımlı şekilde üzerine çıkana kadar mevcut seviyelerde tutacağımızı söyledik. Azami istihdama ulaşmak için henüz çok yolumuz var ve yüzde 2 enflasyona kalıcı şekilde ulaşıp ulaşmadığımızı zaman gösterecek” dedi.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.