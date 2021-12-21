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TIMETURK / EKONOMİ / IMF, düşük gelirli 25 ülkeye borç yardımını uzattı

IMF, düşük gelirli 25 ülkeye borç yardımını uzattı

Uluslararası Para Fonu (IMF), düşük gelirli 25 ülkeye acil borç servisi yardımını 13 Nisan 2022'ye kadar uzattı.

1 Saat Önce
2021-12-21 03:40:00
IMF, düşük gelirli 25 ülkeye borç yardımını uzattı

IMF'den yapılan açıklamada, İcra Kurulunun Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu (CCRT) kapsamında 25 üye ülke için borç servisi yardımında 3 aylık uzatmaya gittiği bildirildi.

Söz konusu ülkeler için borç servisinin hafifletilmesi amacıyla 13 Nisan 2020, 2 Ekim 2020, 1 Nisan 2021 ve 6 Ekim 2021'de sağlanan yardımların ardından 5'inci hibenin onaylandığına işaret edilen açıklamada, yaklaşık 115 milyon dolarlık borç servisi yardımının 13 Nisan 2022'ye kadar sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, son hibeden yararlanacak ülkelerin Benin, Burkina Faso, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Komorlar, Cibuti, Etiyopya, Gambiya, Gine, Gine-Bissau, Haiti, Kırgızistan, Lesoto, Liberya, Madagaskar, Malavi, Mali, Nepal, Nijer, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Sierra Leone, Solomon Adaları, Tacikistan ve Yemen olduğu aktarıldı.

Fonun açıklamasında, söz konusu hibe ile toplamda yaklaşık 964 milyon dolar tutarındaki iki yıllık borç servisi yardımının tamamlanacağı belirtildi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında Mart 2020'de CCRT için yaklaşık 1,4 milyar dolarlık kaynak yaratılması için girişim başlatmıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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