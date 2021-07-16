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IMF'den Yunanistan ekonomisi için büyüme beklentisi
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TIMETURK / EKONOMİ / IMF'den Yunanistan ekonomisi için büyüme beklentisi

IMF'den Yunanistan ekonomisi için büyüme beklentisi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan ekonomisinin bu yıl yüzde 3,3 ve gelecek yıl yüzde 5,4 büyüyeceği tahmininde bulundu.

2 Saat Önce
2021-07-16 19:01:22
IMF'den Yunanistan ekonomisi için büyüme beklentisi

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IMF'den yapılan açıklamada, Yunanistan ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonunun tamamlandığı bildirildi.

Yunanistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına tamamlanmamış bir toparlanmayla girdiği belirtilirken ülkenin bu süreçte direnç gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada, Yunanistan'ın turizm gelirine olan yüksek bağımlılığı ve önceden var olan kırılganlıkları göz önüne alındığında ekonomisinin 2020'de yüzde 8,2 ile beklenenden daha düşük daralma gösterdiği ifade edildi

Salgına rağmen ülkedeki reformların bazı alanlarda son yıllara göre daha yavaş da olsa ilerleme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, tam aşılamanın Avrupa ortalamasının üzerinde bir oranda ilerlemesine rağmen daha uzun süreli bir salgın ekonominin tüm sektörleri için benzeri görülmemiş bir belirsizliğe ve aşağı yönlü risklere neden olacağı kaydedildi.

Açıklamada, kamu borcu seviyelerinin orta vadede düşeceğinin öngörüldüğü belirtilerek, brüt finansman ihtiyaçları ve IMF geri ödeme kapasitesinin stres altında yeterli kalacağının tahmin edildiği ancak belirsizliğin uzun vadeli borcun sürdürülebilirliği konusunda kesin bir sonuca varmak için çok yüksek olduğu aktarıldı.

Ülke ekonomisine ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, Yunanistan ekonomisinin bu yıl yüzde 3,3 ve 2022'de yüzde 5,4 büyüyeceğinin öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, ülkedeki işsizlik oranının ise bu yıl yüzde 16,5 ve gelecek yıl yüzde 15,2 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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