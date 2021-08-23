IMF'den Yemen'e 'özel çekme' hakkı

Yemen, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tahsis ettiği özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminden 665 milyon dolar alacağını açıkladı

Yemen'in Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tahsis ettiği özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminden 665 milyon dolar alacağı açıklandı.

IMF Yemen Bölge Temsilcisi Gazi eş-Şubeykat, konuyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Yemen'in bugün IMF'den 665 milyon dolar alacağını aktaran Şubeykat, bu meblağın, ülkedeki ekonomik krizi hafifletmede katkı sağlayacağını ifade etti.

IMF Guvernörler Kurulu, Ağustos ayı başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede küresel likiditeyi artırmak amacıyla 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı olarak adlandırılan rezerv para biriminin tahsisini onaylamıştı.

Yeni oluşturulan SDR'lerin IMF üyesi ülkelere fondaki mevcut kotaları oranında kredilendirileceği belirtilen IMF açıklamasında, yeni tahsisin yaklaşık 275 milyar dolarının düşük gelirli ülkeler de dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelere gideceği ifade edilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.