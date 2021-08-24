IMF'den Tunus'a özel rezervden 'çekme hakkı'

Tunus ile IMF arasındaki 4 milyar dolarlık kredi anlaşması müzakereleri bir süre önce askıya alınmıştı

Uluslararası Para Fonu (IMF), koronavirüs salgınıyla mücadelede küresel likiditeyi artırmak amacıyla 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminden Tunus'a 775 milyon dolar gönderdi.

IMF'den yapılan yazılı açıklamada, SDR kapsamında Tunus'a 775, 8 milyon dolar gönderilirken, söz konusu hakkın küresel ekonomik sisteme likidite sağlayacağı, ülkelerin Döviz rezervlerine katkı sunacağı aynı zamanda iç ve dış borç oranlarını düşüreceği belirtildi.

Kovid-19 salgınına zorlu ekonomik bir tabloda yakalanan Tunus'ta, siyasi istikrarsızlık mali dengeleri de sarstı. Tunus'un döviz rezervlerinin 10 Ağustos itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düştüğü aktarıldı.

Tunus, IMF ile 4 milyar dolar değerinde kredi sözleşmesi için mayıs ayında müzakerelere başlamış ancak ülkedeki siyasi istikrarsızlık nedeniyle görüşmeler askıya alınmıştı.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.