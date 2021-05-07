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IMF'den ''dünya yüksek faize hazırlanmalı'' uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünyanın yükselen faiz oranlarına hazırlanması gerektiğini ifade etti.

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07.05.2021 01:44:46
IMF'den ''dünya yüksek faize hazırlanmalı'' uyarısı

Georgieva, Avrupa Üniversite Enstitüsü tarafından düzenlenen "Birliğin Durumu" başlıklı video konferans etkinliğinde küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya ekonomisinin nisan ayında daha iyi bir tablo çizdiğini belirten Georgieva, ABD ve Çin ekonomileri için "güçlü bir şekilde çalışan iki motor" benzetmesi yaptı.

Georgieva, yaz aylarında Avrupa Birliği'nin de aşılarla söz konusu iki ekonomiyi yakalamasını beklediklerini belirterek, toparlanmanın hızlanacağını dile getirdi.

Küresel ekonominin bu yıl yüzde 6 ve gelecek yıl yüzde 4,4 büyümesinin beklendiğini anımsatan Georgieva, ancak ülkeler arasında ayrışan toparlanmanın ciddi bir sorun olduğunu anlattı.

Georgieva, belirsizliğin de yüksek olduğunun altını çizerek, "Bu işte birlikteyiz, bundan ancak birlikte çıkabiliriz." dedi.

Salgına karşı sağlanan politika desteğinin kaçınılmaz olarak geri çekilmesi gerekeceğini belirten Georgieva, bunun çok dikkatli yapılması gerektiğini vurguladı.

Georgieva, "Muhtemelen yükselen faiz oranlarına hazırlanmamız gerekiyor. Özellikle ABD faiz oranlarını izlemek önemli, çünkü orada önemli bir hareket var." dedi.

IMF Başkanı Georgieva, potansiyel olarak faiz oranlarının yükseldiği bir ortamda henüz büyüyemeyen, geride kalan ve yüksek borç yükü altındaki ülkelerin kendilerini zor bir durumda bulabileceğini ifade etti.

Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasına yönelik tartışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Georgieva, aşı üretimi ve dağıtımının önündeki engellerin kaldırılması için güçlü ekonomik argümanlar olduğunu, ancak fikri mülkiyet hakkı korumalarının kaldırılmasına başka önlemlerin eşlik etmesi gerektiğini savundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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