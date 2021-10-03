İmar Barışı barış getirir mi?

Düzenleme ile yasal olmayan pek çok farklı yapı da yasal bir şekilde oturma hakkı kazanmış durumda.

Ülkemizde imar konusu büyük bir sorun. Bu sorun emlak uzmanlarının değerlendirmesine göre sadece Anadolu'da değil bilhassa büyük şehirlerde hem bir rant hem de bir hak sorununu karşı karşıya getiriyor....

İmar barışı ile devlet ve vatandaş arasında uzlaşma sağlanırken, ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılar kayıt altına alınıyor. İmar barışı sürecinde, başvuru sahipleri yapı kayıt belgesi veriliyor. ''İmar affı kanunu 2021'de devam edecek mi?'' sorusunun cevabını verecek olursak, bu yıl için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ama vatandaş da kafasına takılanları ya da en kısa zamanda bir barış durumunda kısa ve öz bilgiler edinmeyi de istiyor.

Asıl amaç ne?

Milyonlarca konutun İmar ve iskan sorununu çözebilmek gayesi ile çözüm kapsamında yapı kayıt belgesinin verilmesine imar barışı denmekte. E-devlet üzerinden gerçekleştirilen başvurular ile beraber, yeterlik kriterleri taşıyan yapı ve konutlar kayıt belgesini elde etmiştir. Yasal olmayan pek çok farklı yapı da yasal bir şekilde oturma hakkı kazanmış durumda. İmar barışından yararlanmak ve yapı kayıt belgesini elde edebilmek için, konutların belli başlı bazı kurallara uyması gerekiyor. Bu kurallara uyulduğu takdirde birçok kişi imar barışından yararlanabilmekte.

Kimler hangi şartta başvurdu?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen imar barışı kapsamında 7.2 milyon kaçak bağımsız yapıya ruhsat verildiği ortaya çıktı. İmar affı için yapılan 3 milyon başvurudan ise 25 milyar TL gelir elde edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' tarafından açıklanan verilere göre; 31 Aralık 2019 tarihinde 3 milyonun üzerinde kaçak yapıya Yapı Kayıt Belgesi verildi. 15 Haziran 2019 tarihinde süresi sona eren Yapı Kayıt Belgesi almak için 3 milyon 141 bin 821 başvuru gerçekleşti.

İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu süreçte merak edilenlere verdiği cevaplardan bazıları:

Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?

Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. - Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

İmar barışı kat irtifak tapusu olup kat mülkiyeti tapusu olmayan mağdurları da kapsayacak mı?

Evet, Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra bütün maliklerin muvafakati ile kat mülkiyetine geçiş yapılabilecektir.

Çeşitli sebeplerden dolayı iskân alamamış yeni yapılar da bu süreçten faydalanabilecek mi?

Evet, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olması kaydıyla bu yapılar da Yapı Kayıt Belgesi alarak, kat mülkiyetine geçiş işlemlerine başlayabilecekler.

Konut olarak yapılmış bir yapının bir kısmı ticaret olarak kullanılması durumunda Yapı Kayıt Belgesi nasıl alınacak?

Konut ve ticaret olarak kullanılan alanlar ayrı ayrı beyan edilecek ve bu beyana göre Yapı Kayıt Belgesi bedeli hesaplanacak. Hesaplanan toplam bedelin Konutlar %3'ü, ticaride %5'i olacak şekilde ödeme yapılarak Yapı Kayıt Belgesi alınabilecek.

İmar Barışından tapusu olmayan gecekondular da faydalanacak mı?

Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

Güneş Enerjisi Santralleri (GES) İmar barışı kapsamında mıdır?

Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

Prefabrik yapılar imar barışından yararlanabilecek mi?

Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?

Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep hak oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

mar Barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?

İmar Kanunu'na göre alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları iptal edilecektir.

Sosyal donatı alanlarında bulunan yapılar İmar Barışından faydalanabilecek mi?

Sadece hazineye ait sosyal donatı için kesin tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar İmar Barışından yararlanamaz. Planda sosyal donatı olarak gösterilen fakat kesin tahsisi yapılmayan alanlarda bulunan yapılar için başvuru yapabilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.