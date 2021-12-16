İlk telefon mesajının NFT’si satışa çıkıyor

Dünyanın ilk kısa mesajının dijital bir kopyası, NFT olarak 170 bin sterline (yaklaşık 3,5 milyon Türk Lirası) satılıyor.

3 Aralık 1992'de 22 yaşındaki İngiliz bilgisayar programcısı Neil Papworth, bir bilgisayardan meslektaşı Richard Jarvis'e ilk Kısa Mesaj Hizmetini (SMS) gönderdi.

İlk mesajın içeriği ise “Mutlu Yıllar”dı.

30 yıl sonra, geleceğin yolunu açan ikonik SMS, bir cep telefonu devi tarafından NFT olarak yeniden yaratıldı ve Paris'te açık artırmaya çıkarılıyor.

Müzayede, Fransa'nın ilk bağımsız müzayede evi olan Aguttes tarafından 21 Aralık 2021'de Paris'te gerçekleştirilecek.

Açık artırmadan elde edilen tüm geliri, çatışma ve zulüm nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 82,4 milyon insanı desteklemek için BM Mülteciler Yüksek Komiserliği olan UNHCR'ye bağışlamayı planlanıyor.

Papworth, bir cep telefonu firması için bir Kısa Mesaj Hizmeti oluşturmak üzere geliştirici ve test mühendisi olarak çalışıyordu.

O zamanlar şirkette yönetici olan Jarvis, mesajı Orbitel 901 el cihazına başarıyla aldı ve modern mesajlaşmaya giden yol doğdu.

2017'de zirveye ulaşan Papworth, "1992'de mesajlaşmanın ne kadar popüler olacağı ve bunun milyonlarca kişi tarafından kullanılan emojiler ve mesajlaşma uygulamalarına yol açacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu” dedi.

Papworth "Çocuklarıma ilk mesajı benim gönderdiğimi daha yeni söyledim. Geriye dönüp baktığımda, gönderdiğim yeni,yıl mesajının mobil tarihinde çok önemli bir an olduğunu görebiliyorum” diye konuştu

Takas edilemez tokenler (NFT), dünya genelinde popülaritesinde büyük bir artış görmüş olan sanat eserleri gibi tahsil edilebilir benzersiz varlıkları depolamanın dijitalleştirilmiş bir yöntemi olarak büyük ilgi görüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.