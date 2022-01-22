İletişim ve Tasarımı Bölümü öğretim üyesi alım ilanı | Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

İletişim ve Tasarımı Bölümü öğretim üyesi alım ilanı | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete'de de yayımlanan alımın şartları ve başvuru tarihi belirtildi. Peki ama başvurular nereye ne zaman yapılacak? Son başvuru tarihi ve detaylar...

İletişim ve Tasarımı Bölümü öğretim üyesi alım ilanı | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete'de de yayımlanan alımın şartları ve başvuru tarihi belirtildi. Peki ama başvurular nereye ne zaman yapılacak? Son başvuru tarihi ve detaylar...

İletişim ve Tasarımı Bölümü öğretim üyesi alım ilanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'nin yayımladığı duyuruya göre; Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İletişim ve Tasarımı Bölümü akademisyen alımı yapılacak. Üniversite Rektörlüğü;

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

şeklinde bir duyuru yayımladı. Resmi Gazete Duyurusu, Başvuru Şartları ve Detaylar İçin TIKLAYINIZ... .