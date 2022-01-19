DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İlaç fiyatlarına rekor zam
Elazığ'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? Elazığ'da 20 Ocak'ta okullar tatil edildi mi? Elazığ'da kar tatili uzadı mı?
İngiltere'de enflasyon son 30 yılın zirvesinde
Göztepe - Sivasspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Meteoroloji'den tüm yurdu etkisi altına alacak yeni kar yağışı uyarısı
Elazığ'da okullara yarın da ara verildi
İngiltere'de enflasyon en yüksek seviyede
Kremlin'den Erdoğan'ın davetine yanıt
Bursa'da yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? Bursa'da 20 Ocak Perşembe okullar tatil edildi mi?
Rizespor - Antalyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Kripto paralarda balina ne demek?
Airbus, 6 bin yeni personel alacak
20 Ocak Perşembe A101 broşürü | Bu hafta A101 Aldın Aldın ürünleri
Düzce'de yarın (20 Ocak) okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Düzce'de okul var mı? Düzce'de kar tatili uzadı mı?
Türkiye’de en yüksek ve en düşük internet hızı sunan firmalar belli oldu

TIMETURK / EKONOMİ / İlaç fiyatlarına rekor zam

İlaç fiyatlarına rekor zam

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, 137 ilacın fiyatına zam geldiğini duyurdu ve bununla ilgili bir paylaşım yaptı. İşte ilaçlara gelen zamlar.

10 Dakika Önce
2022-01-19 16:16:32
İlaç fiyatlarına rekor zam

Korkusuz gazetesi yazarı Barı Yarkadaş da ilaç fiyatlarına yapılan zam haberini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Yarkadaş, 137 ilaca yüzde 30 zam gelidğini belirterek, şubat ayında da yüzde 36'lık bir zam geleceğini söyledi ve zamlanan ilaçların listesini paylaştı.

Yarkadaş, "Alttaki tabloyu eczane sahibi bir arkadaşım yolladı. 137 ilaca, dün geceden itibaren yüzde otuz zam gelmiş. İlaç deposu sahipleri, “Zam yapmazsak, bir daha ilaç veremezdik” demiş. Arkadaşımın söylediğine göre, ilaç fiyatlarına Şubat ayının ilk haftasında % 36 daha zam gelecekmiş." dedi.

fjdox9exwamjobx-CXyg

Ekran Resmi 2022-01-19 16.16.14

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş