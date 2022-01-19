İlaç fiyatlarına rekor zam

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, 137 ilacın fiyatına zam geldiğini duyurdu ve bununla ilgili bir paylaşım yaptı. İşte ilaçlara gelen zamlar.

Korkusuz gazetesi yazarı Barı Yarkadaş da ilaç fiyatlarına yapılan zam haberini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Yarkadaş, 137 ilaca yüzde 30 zam gelidğini belirterek, şubat ayında da yüzde 36'lık bir zam geleceğini söyledi ve zamlanan ilaçların listesini paylaştı.

Yarkadaş, "Alttaki tabloyu eczane sahibi bir arkadaşım yolladı. 137 ilaca, dün geceden itibaren yüzde otuz zam gelmiş. İlaç deposu sahipleri, “Zam yapmazsak, bir daha ilaç veremezdik” demiş. Arkadaşımın söylediğine göre, ilaç fiyatlarına Şubat ayının ilk haftasında % 36 daha zam gelecekmiş." dedi.

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