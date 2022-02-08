DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD'den kritik ismi yakalayana 10 milyon dolarlık ödül
Atatürk Havalimanı kargo uçuşlarına kapatıldı
İklim Şurası Şubat ayında Konya’da yapılacak
Sevgililer Günü kutlamak günah mı haram mı? 14 Şubat'ı kutlamak caiz mi?
Kamu-Sen: Asgari geçim haddi 11 bin 898 lira
CHP’li 11 belediyeden ortak açıklama: Üzerimizdeki yük, taşınabilir olmaktan çıktı
Abu Dabi İslam Bankası: Türkiye'den ziyade Mısır'a yatırım yapmayı planlıyoruz
İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Şubat ayında İstanbul'da kar var mı?
Madame Web kimdir? Madame Web karakteri nedir?
Belgin Azak kimdir? Belgin Azak'tan alkollü kaptana hukuk savaşı
Ayçiçek yağı fiyatları yeniden zamlandı!
Tuğba Özerk kimdir? Tuğba Özerk hakkında neden soruşturma açıldı? Çiftlik Bank kara para soruşturma
Diyanet'ten ''mülakat'' iddialarına yanıt
Altın fiyatları yükseldi mi? 8 Şubat gram, çeyrek ve yarım altın fiyatı ne kadar?
Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik faturası düzenlemesi ne zaman yapılacak?

TIMETURK / EKONOMİ / İklim Şurası Şubat ayında Konya’da yapılacak

İklim Şurası Şubat ayında Konya’da yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Şûrası’nı 21-25 Şubat tarihleri arasında Konya’da yapacak. Şûra’ya kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve STK temsilcileri katılacak.

29 Dakika Önce
2022-02-08 11:38:35
İklim Şurası Şubat ayında Konya’da yapılacak

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek ve beş gün sürecek Şûra'da 7 çalışma grubunda kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve STK temsilcilerinden 600'ün üzerinde katılımcıyla toplantılar gerçekleştirilecek.

Şûra'da sera gazı azaltımı, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, iklim değişikliğine uyum, yerel yönetimler, göç, adil geçiş, diğer sosyal politikalar ile bilim ve teknoloji konuları detaylı bir şekilde ele alınacak.

Şûra sonrası açıklanacak sonuç bildirgesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri doğrultusunda hazırlanacak kısa, orta ve uzun vadeli strateji, eylem, politika ve mevzuatların altyapısını oluşturacak.

İklim Şûrası çevrimiçi toplantıları devam ediyor

İklim Şurası Genel Kurulu öncesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından yürütülen çevrimiçi toplantılar, tüm paydaşların aktif katılımıyla devam ediyor. Komisyonlarda, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum stratejileri ile hedefleri, arazi kullanımında sürdürülebilirlik, ülkemizin elektrik üretiminde yenilenebilir enerji payının artırılması, alternatif enerji kaynakları, düşük emisyonlu ulaşım araçları, yutak alanların artırılması, sıfır atık ve akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaştırılması, yeşil finansman kaynakları ve araçlarının çeşitlendirilmesi, karbon fiyatlama ve emisyon ticaret sistemi, iklim adaleti, adil geçiş gibi pek çok husus geniş bir şekilde ele alınıyor.

İklim Elçilerinden “Gençlik Bildirgesi”

İklim Elçileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler iş birliğinde düzenlenençevrimiçi toplantılarda bir araya gelerek mesajlarını oluşturmak üzere fikir alışverişinde bulunuyorlar.

Toplantılarda gençler; iklim değişikliğinin etkilerini azaltma, doğal kaynakların korunması, iklim krizi karşısında daha iyi bir gelecek için acil ve etkili adımlar atma, yeşil kalkınma hedefi doğrultusunda oluşacak yeni uzmanlık alanlarına dair kendi mesajlarını oluşturacaklar. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş