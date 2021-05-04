İkinci elin umudu bayram sonrasında

Otomobil tercihini fiziki olarak belirleyen tüketiciler kapanma sürecinde araçlara ilgiyi azalttı. İkinci elde ise umut bayram sonrasına kaymış durumda

Türkiye pandemi sürecini yaşarken bu süreçten en çok etkilenenlerin başında da otomotiv sektörü geldi. Üretimin durduğu, satışların dip yaptığı, ihracatın ise gerilediği bir ortamda ikinci el araç piyasası da kendine düşen payı bu süreçte almış durumda.

İkinci el piyasası son olarak ülke genelinde tatbik edilen tam kapanmadan yara aldı. Araç alımlarını fiziki olarak yapan geniş bir kitle kapatma aşamasında online işlemlere pek sıcak bakmıyor.

Kapanmada geri vites

17 Mayıs tarihinde tamamlanacak olan tam kapanma döneminde ikinci el otomobil satışlarının akıbetiyle ilgili olarak değerlendirmede bulunan Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, yaklaşık 6 aydır hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları sebebiyle ikinci el araç sektörünün tarihinin en kötü performansını gösterdiğine dittati çekti.

Kapanma süreci sektör için bir nevi geri vites olmuş oldu.

Kısıtlamaya karşı neler yapılabilir?

Satış anlamında yılın ilk çeyreği, tüm beklentilerin altında tamamlandı. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, bayram sonrasında ertelenen taleple birlikte ikinci el araç pazarında toparlanma öngörüyor. Ancak nöbetçi noter ve banka uygulaması devam etse de sokağa çıkma kısıtlamasında otomobil satmak imkansız. İkinci el araç ticaretinin tamamen durmaması adına online satışlara müsaade edilmesi, online iletişim sistemiyle otomobillerin alıcıların adresine teslim edilebilmesi talepleri de sektör temsilcilerinde dillendiriliyor.

Tarihinin en kötü dönemlerinden

Artan vaka sayıları sebebiyle alınan tam kapanma kararının ardından ikinci el araç sektörü bir nevi çıkış yolu da arıyor. Sektör tarihinin en kötü dönemini yaşamakta. Kapanma süreci ise bu kötü gidişata katkı sunmuş oldu. Vatandaşlar da ister istemez beklentilerini kapanma sonrasıyla birlikte bayram ötesine taşıdı.Tam kapanmanın evvelinde otomotiv sektörünün durumuna bakıldığında da gerek üretim gerekse satış noktasında önemli yüzde oranlarda gerilemeler oldu. Üretimdeki düşüş, vardiyaların kısıtlanması hatta üretimin durması başta sıfır araç teminini de zora sıkmuştu.

İlk çeyrek performansı

İkinci el araç pazarının ilk çeyrek performansı; Ocak, Şubat ve Mart ayları, 1 milyonun üzerinde bir rakamla kapandı. Sektörün beklentisi her çeyrekte ortalama 2 milyon seviyesinde idi.Sektör temsilcileri tarafından 2021 yılının yüzde 5 büyümeyle, 8,5 milyonluk bir rakamla tamamlanması tahmin edilmekteydi.

Tüketici fiziki temastan yana

Tam kapanmanın ardından kısıtlamalar kademeli olarak tamamen kaldırılırsa, otomotiv sektörü tekrar ayağa kalkabilecek. Tam kapanmayla birlikte devlet yetkililerin en önemli beklentilerinin başta aşılama sürecinin hızlandırılması olduğunun altını çizen sektör temsilcileri hafta sonu, otomotiv sektörü için kritik bir önem taşıyor, tüketicilerin yüzde 75'i halen fiziki olarak araçları showroomda inceleyip satın almayı tercih ediyor.

Yaz ayları hareketi beklentisi

Türkiye'de otomobil almak, özel bir aktivite ve tutku olarak görüldüğünden halen dijitalleşme sürecinde alınacak çok yol olduğu görüşü de hakim.. Öngörülen pazar hedefine ulaşmak için yaz ayları verimli geçmesi öncelik.

Bilhassa otomobil tutkunu tüketiciler gerek showroomlarda gerekse bayiler kanalıyla test sürüşlerinde aracı yakından tanıma fırsatı bularak tercihlerini de bu yöntemle belirlemekteler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.