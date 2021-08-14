İkinci ele 'ÖTV matrah indirimi' yansır mı?

'İkinci elde spot ticareti yapanlar, 1-2 yaş arasında otomobil satanlar, bu indirimlerden olumsuz etkilenecek. 1-2 yaşındaki ikinci el otomobillerde yüzde 10-15 değer kaybını önümüzdeki haftalarda göreceğiz...'

Resmi gazetede yayımlanan ÖTV matrah dilimi düzenlemesiyle, yüzde 45'lik ÖTV matrah dilimi 80 bin TL'den, 92 bin TL'ye, yüzde 50'lik ise 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseltilmiş oldu.

Sektörde ortaya çıkan bu gelişmeyle ikinci el otomobil sektöründe birkaç günlük bir durağanlık yaşayacağı öngörülerine de yer verildi. Tüketicinin kararlarıyla ilgili tekrar fiyatları gözlemleyerek, matrah dilimlerde var olan otomobillere bir yönelme gerçekleşecek olması sözkonusu.

2 bin liradan 50 bin liraya değişen indirim

"Sıfır otomobil pazarında çip krizinin devam ediyor olması, tedarik problemlerinin var oluşu, matrahlara dahil olan ürün gruplarında indirim olarak ne kadar yansıyacağına dair şüphelerimiz var. Markalar yeni fiyat listelerini yayınladıktan sonra bu durum netleşmiş olacak."yorumunda bulunan Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, " 150 bin-320 bin TL aralığındaki otomobillere yansıyacak bu indirimler 2 bin lira ile 50 bin TL arası değişecektir. Orta gelir grubuna olumlu yansıyacak ve fayda sağlayacak bu gelişme için otomotiv sektörü olarak teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Durağan bir pazar beklentisi mi?

Değerlendirmede şunlara dikkat çekildi: "İkinci elde spot ticareti yapanlar, 1-2 yaş arasında otomobil satanlar, bu indirimlerden olumsuz etkilenecek. 1-2 yaşındaki ikinci el otomobillerde yüzde 10-15 değer kaybını önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Bunun dışında kalan otomobillerde maksimum yüzde 3-4 fiyat düşüşü beklentimiz var. Başta belirttiğimiz gibi bir hafta kadar durağan bir pazarla karşılaşacak, sonrasında ciddi bir hareketlilik göreceğiz."

Otomotiv sektörüne yansımaları

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, açıklanan yeni ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte son dönemde oldukça yükselmiş olan yeni araç alım fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacağını kaydetmişti.

"Bu düzenleme sayesinde içten yanmalı motora sahip araçların anahtar teslim fiyatı 320 bin TL'ye kadar olanlarında 40 bin ile 53 bin TL arasında bir ucuzlama olacağı görülüyor. Bu da son dönemde ulaşılmaz boyutlara ulaşan yeni araç fiyatlarında bir nebze rahatlama sağlayacak ve piyasayı canlandıracaktır.Ayrıca hibrit modellerde yapılan ÖTV matrah düzenlemesi de hibrit modellere olan talebi canlandıracak nitelikte ve özellikle son dönemde çok duyarlı hale geldiğimiz çevre koruması için de olumlu katkı sağlayacak şekilde gerçekleşmiştir. Ülkemizin lokomotif sektörü olan otomotivdeki hareketliliğin genel ekonomiye olan olumlu katkısı düşünüldüğünde, yıl sonuna kadar canlı bir pazara sahip olmamız hem ekonomimize katkı sağlayacak hem de yatırım açısından ülkemizi yeniden cazibe merkezi haline getirecektir." değerlendirmesine yer verildi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarına esas matrah limitlerinde yapılan değişikliğin ikinci el otomobil fiyatlarına da yansıyacağını belirterek, "Matrah güncellemesi sayesinde piyasa hareketlenecek ve düzenleme, daralan otomotiv sektörüne can suyu olacaktır." şeklinde değerlendirmede bulunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.