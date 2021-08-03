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TIMETURK / EKONOMİ / İkinci elde piyasa daralmaya devam ediyor

İkinci elde piyasa daralmaya devam ediyor

İkinci el otomobil pazarında 2021’in ilk 6 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25’e yakın bir daralma söz konusu...

2 Gün Önce
2021-08-03 23:01:35
İkinci elde piyasa daralmaya devam ediyor

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Pandeminin olumsuz etkileri ikinci el otomotiv sektöründe de ciddi bir şekilde hissedildi. İkinci el otomobil pazarı yılın ilk 6 ayının 5 ayını düşüşle geçirdi.2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına rağmen pazarın bir önceki seneye kıyasla yüzde 18,9 oranında artış yaşadığını hatırlatan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomobil sektöründe 2021 yılının ilk yarısını değerlendirdi. 2021 yılının ilk ayından itibaren sektörün durağan bir sürece girdiğini belirten Erkoç şunları kaydetti:

Sıfır araç temininde problemler

"2020 yılında salgın sebebiyle sıfır araç temininde yaşanan problemler ikinci el araç satışlarının ve fiyatların artmasına sebep olmuştu. Ancak 2021 itibariyle hem satışlarda hem fiyatlarda bir gerileme söz konusu. 2020'nin Haziran ayında 773 bin 260 adet olan pazar yüzde 25,60 kayıpla bu yılın Haziran ayında 575 bin 335 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk yarısında 3 milyon 128 bin 945 adet olarak gerçekleşen pazar, bu yılın aynı dönemini 2 milyon 347 bin 440 adetle kapattı. Yılın ilk 6 ayında geçen yılın ilk 6 ayına kıyasla yüzde 24,98 oranında bir gerileme var.''

İhtiyaçlar ertelenmişti

Yıl boyunca sektörün pandemi sürecinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle olumsuz etkilendiğini, Mayıs ayında başlayan normalleşme sürecine rağmen pazarda beklenen artışın yaşanmadığını bildiren Erkoç "Yaşanan belirsizlikler sebebiyle vatandaşlar ihtiyaç ve taleplerini ertelemek durumunda kalmıştı. Normalleşmenin başlaması, havaların ısınması, artan seyahat isteği ve bayram hareketliliğiyle piyasanın canlanması bekleniyordu. Ancak piyasadaki durgunluk devam ediyor'' diye konuştu.

Vatandaşın alım gücü düştü

Dünya genelindeki vaka artışları sebebiyle sıfır araç üretiminde ve tadarikinde yaşanabilecek olası sıkıntıların ikinci el araç fiyatlarının da yükselmesine neden olabileceğini ifade eden Erkoç, ‘'Şu an fiyatlar normal seyrine gelmişken vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirebilir'' diye konuştu. Piyasanın canlanması için banka kredi faiz oranlarının düşmesinin büyük bir önem arz ettiğinin altını çizen Erkoç "Pandemi sebebiyle yaşanan ekonomik sıkıntılardan ötürü vatandaşlarımızın alım gücü düştü. Ne yazık ki araç maliyetleri de yükselmeye devam ediyor. Kredi faiz oranları düşerse piyasanın hareketleneceğini düşünüyorum'' dedi. Taşıt satışlarındaki taksit vadelerine de değinen Erkoç, taşıt satışlarında fatura değerine göre 24 ile 60 ay taksit yapıldığını hatırlatarak ‘'Vadelerin düşürülmesi de otomobil ticaretini olumsuz etkiliyor. Faiz oranları yükselirken vadelerin düşürülmesi ticareti aksatıyor'' yorumunda bulundu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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