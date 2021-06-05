İkinci elde piyasa canlanıyor mu?

Yaz mevsiminin gelmesi ve kademeli açılma ile birlikte ikinci el otomobil piyasasında da canlanma bekleniyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomotiv sektörünü değerlendirerek, sektörün pandemi sürecinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar sebebiyle olumsuz etkilendiğini, Nisan sonu itibariyle yapılan kısıtlamaların da ticareti aksattığını belirtti.

Otomobil sektörünün mayıs sonu itibarıyla; kademeli normalleşmenin başlaması ve yaz mevsiminin gelmesiyle piyasanın canlanmasına yönelik değerlendirmede bulunan Erkoç, ‘'Haziran ayı ile canlanmanın başlayacağını ve yıl boyunca devam edeceğini düşünüyoruz'' yorumunu yaptı.

Bayram öncesi hareketlenmişti

Her sene bayram öncesi dönemde piyasada bir hareketlilik yaşandığını, ancak bu yıl kısıtlamaların da etkisiyle vatandaşların taleplerini ertelediğini söyleyen Erkoç, ‘' İkinci el otomobil pazarı Mart ayıyla birlikte üst üste 6'ncı ayını düşüşle geçirdi. 2020 yılının ilk dört ayında 1 milyon 973 bin 977 adet olan ikinci el pazarı 2021'in ilk dört ayını 1 milyon 469 bin 785 adetle kapattı. Yani pazarda toplamda yüzde 25 oranında bir daralma yaşandı'' diye konuştu.Erkoç, Mart ayıyla birlikte pazarda daralmanın azaldığını, Nisan ayında ise baz etkisiyle büyüme trendine girdiğini ifade etti.

Vatandaş talebini ertelemek durumunda kaldı

EBS Danışmanlık verilerine göre 2020 yılının Nisan ayında 231 bin 977 adet olarak gerçekleşen pazarın, 2021'in aynı ayında yüzde 74,74 artışla 405 bin 351 adet olarak gerçekleştiğini belirten Erkoç, ‘'Ancak Nisan sonu itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ve belirsizlikler sebebiyle vatandaşlar ihtiyaçlarını ve taleplerini ertelemek durumunda kaldılar. Şimdi kademeli olarak kısıtlamaların sona ermesi ve yaz mevsiminin de gelişiyle piyasanın hareketleneceğini düşünüyoruz'' diye konuştu.

Tedarik sıkıntısı

Dünya genelinde araç üretiminde yaşanan çip krizinin kısa ve orta vadede sıfır araç üretim ve tedariğini sekteye uğratacağının altını çizen Erkoç ‘'Bu durumda ikinci el otomobile talebin artacağını öngörüyoruz. Bu veriler ışığında, Haziran ayından itibaren piyasanın hareketleneceğini ve bu hareketliliğin de yıl boyu süreceğini söyleyebiliriz'' değerlendirmesini yaptı.

Yüzde 84'ü 5 yaş ve üzeri

İkinci El'de satılan her 100 araçtan 57'si 10 yaş üzerinde 2021 yılın ilk 4 ayında Türkiye'de sıfır otomobil satışlarının rekor kırdığını, ancak vatandaşın alım gücünü görmek için 2.el otomobil satışlarına bakmak gerektiğini hatırlatan Erkoç, ilk çeyrekte Türkiye'de satılan 2'nci el otomobillerin yüzde 84'ünün 5 yaş ve üzeri,yüzde 57'sinin ise 10 yaş ve üzeri yani eski araçlardan oluştuğunu belirtti.Döviz kurunun dalgalı seyrinin ve yüksek faiz oranlarının da piyasayı olumsuz etkilediğine dikkat çeken Erkoç, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini, bu sayede ticaretin hız kazanacağını ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.