İkinci elde en çok satılan otomobiller belli oldu

Veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, 15 Eylül-15 Ekim arasında ikinci elde çok satılan otomobil modellerinin listesini paylaştı. Buna göre, ikinci elde en çok tercih edilen modeller listesinin başını Renault Megane çekti. İkinci araç Fiat Egea, üçüncü araç modeli ise Volkswagen Passat oldu.

Veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, 15 Eylül-15 Ekim arasında binek ve hafif ticari araç sınıfında en çok satılan ikinci el araç modellerinin listesini paylaştı.

Buna göre, ikinci elde en çok tercih edilen modeller listesinin başını Renault Megane çekti. Tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ikinci araç Fiat Egea olurken, üçüncü araç modeli Volkswagen Passat oldu. İlk 20 listesinde iki adet hafif ticari araç da yer aldı. Bu araçlar, Ford Tourneo Courier ve Volkswagen Caddy oldu.

Cardata verilerine göre bu süre zarfında en çok satılan ikinci el araçların ortalama fiyatı 219.560 TL olurken, bu araçların %60'ını sedan, %30'unu hatchback modeller oluşturdu. Araştırmada ayrıca, tüketicilerin özellikle ikinci el araçlarda dizel otomatik versiyonlu modelleri tercih etmeye devam ettiği de öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

2020 RENAULT Megane

2020 RENAULT Megane 1.5 Blue DCI Touch Dizel Otomatik 115 Sedan 295.700

2019 FIAT Egea

2019 FIAT Egea 1.4 Fire Easy Benzin Manuel 95 Sedan 143.800

2020 VOLKSWAGEN Passat

2020 VOLKSWAGEN Passat 1.6 TDI BMT Business Dizel Otomatik 120 Sedan 443.000

2018 FORD Focus

2018 FORD Focus 1.5 TDCI Trend X Dizel Otomatik 120 Sedan 231.500

2016 VOLKSWAGEN Passat

2016 VOLKSWAGEN Passat 1.6 TDI BMT Comfortline Dizel Otomatik 120 Sedan 318.600

2018 HYUNDAI Accent Blue

2018 HYUNDAI Accent Blue 1.6 CRDI Mode Plus Dizel Otomatik 136 Sedan 190.800

2015 FORD Fiesta

2015 FORD Fiesta 1.5 TDCI Trend X Dizel Manuel 75 Hatchback 138.100

2020 FIAT Egea

2020 FIAT Egea 1.4 Fire Urban Plus Benzin Manuel 95 Sedan 169.300

2020 RENAULT Clio

2020 RENAULT Clio 1.0 SCe Joy Benzin Manuel 72 Hatchback 161.400

2017 VOLKSWAGEN Golf

2017 VOLKSWAGEN Golf 1.6 TDI BMT Comfortline Dizel Otomatik 115 Hatchback 260.800

2020 FIAT Egea

2020 FIAT Egea 1.4 Fire Easy Benzin Manuel 95 Sedan 151.900

2018 RENAULT Megane

2018 RENAULT Megane 1.5 DCI Touch Dizel Otomatik 110 Sedan 235.600

2020 TOYOTA Corolla

2020 TOYOTA Corolla 1.6 Dream Benzin Otomatik 132 Sedan 263.500

2017 RENAULT Symbol

2017 RENAULT Symbol 1.5 DCI Joy Dizel Manuel 90 Sedan 142.300

2017 SKODA Octavia

2017 SKODA Octavia 1.6 TDI GreenTec Optimal Dizel Otomatik 115 Hatchback 243.600

2017 SEAT Leon

2017 SEAT Leon 1.6 TDI Start&Stop Style Dizel Otomatik 115 Hatchback 243.100

2016 DACIA Sandero

2016 DACIA Sandero 1.5 DCI Stepway Dizel Manuel 90 Hatchback 147.500

2018 FORD Tourneo Courier

2018 FORD Tourneo Courier 1.5 TDCI Titanium Plus Dizel Manuel 95 Kombi 176.600

2018 PEUGEOT 301

2018 PEUGEOT 301 1.6 BlueHDI Active Dizel Manuel 100 Sedan 152.200

2020 VOLKSWAGEN Caddy

2020 VOLKSWAGEN Caddy 2.0 TDI SCR BMT Exclusive Dizel Otomatik 102 Camlıvan 281.900

Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.