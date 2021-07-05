İkinci elde 2 milyonluk talep beklemede

'Yaz tatili ve bayram tatili planlarında da uçak, otobüs gibi gidiş geliş seyahatlerde ulaşım bedelleri 20 bin TL'yi dahi bulduğu için, tüketiciler peşinatla otomobil satın alma fırsatını değerlendirmek istiyor...'

Yıl başından bu yana pandemi kısıtlamaları, kur ve faiz oranları sebebiyle ikinci el otomobil pazarında ciddi bir daralma yaşanırken, kısıtlamaların gevşetilmesi, yaz aylarına girilmesi ve bayram tatilinin yaklaşmasıyla sektördeki durgunluk, yerini hareketliliğe bıraktı.

"Çarklar yeniden dönecek" beklentisi

2020 yılında yaşanan hareketliliğin söz konusu olmadığını dile getiren Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "Geride bıraktığımız aylara göre en azından daha canlı, yukarı doğru grafik çizen bir atmosfer hakim. Yasakların tamamen kaldırılmasıyla birlikte birçok sektörde çarklar yeniden döneceği için, otomotiv sektörü de ivme kazanacak. Sonuçta otomotiv sektörü tek başına yürüyen bir sektör değil; tüm sektörlerle bağlantılı, diğer sektörlerin kazanç sağlaması, otomotiv sektörüne de pozitif etki yaratıyor. Filo kiralama şirketlerinin araç değişim döneminde olduğumuzdan ikinci elde herhangi bir stok sıkıntısı yok. Hali hazırda ertelenmiş ve bekleyen 2 milyon araçlık bir talep söz konusu." dedi.

Dramatik durgunluk yaşanmıştı

17 Mayıs sonrasında kademeli şekilde kısıtlamaların gevşetilmesi ile ikinci el araç pazarında yaşanan dramatik durgunluk, yerini canlılığa bıraktı. Bayram tatilinin yaklaşması ve yaz aylarına girilmesiyle birlikte tüketicilerin ilgisinin yoğunlaştığı ikinci el araç sektörüyle ilgili Karakaş, güncel durum değerlendirmesi yaptı. "Fiyatlar 2020 Kasım ayına göre yüzde 25'e varan oranlarda bir düşüşe sahne olmuştu. Son bir aylık dönemde, talep arttığı için doğru orantılı şekilde fiyatlarda yüzde 3-5 arası bir artış yaşandı. Tabii önümüzdeki günler için, bu artışın akıbetinde, sıfır otomobil pazarındaki üretim adetleri ve kur seviyesi belirleyici unsur olacaktır."

"Eylüle kadar fiyatlar yüzde 5-7 artabilir"

Gündemdeki çip kriziyle ilgili olarak görüşlerini paylaşan Karakaş "Çip krizi birkaç marka dışında söz konusu değil. Yerli üreticilerimizde ve birçok markada bu sorun aşılmış durumda. Çözülmeyen markalarda da Eylül ayına kadar çözülecektir. Bu konunun fiyatlara doğrudan yansımasını beklemiyoruz." dedi.

"Kısıtlamaların kaldırılması ve aşılama sürecinin tamamlanması, tüm sektörlere ivme kazandıracak, dolayısıyla otomotiv sektörünü de canlandıracak." şeklinde konuşan Karakaş, fiyat beklentileriyle ilgili "Canlanma talebe dönüştüğünde, fiyatlarda bir artış söz konusu olsa da artık radikal bir yükseliş beklemiyoruz. İkinci elde yeterince stok mevcut. Filo kiralama şirketlerinin araç değişim dönemleri geldi. Eylül ayına kadar toplamda yüzde 5-7 oranında fiyat artışı öngörümüz var. Hali hazırda ertelenmiş ve bekleyen 2 milyon araçlık bir talep söz konusu." ifadelerine yer verdi.

Vatandaş fırsatı değerlendirmek istiyor

1 Temmuz itibarıyla tüm kısıtlamaların kaldırılması, yaz tatili, bayram tatili gibi unsurların asıl hareketliliği kazandıracağını vurgulayan Karakaş, otomotiv sektörünün, tüm sektörlerle bağlantılı olduğuna ve çarkların dönmesiyle ikinci el araç pazarının da pozitif şekilde etkileneceğine dikkati çekti. Karakaş "Kazançlar ev gibi, otomobil gibi uzun vadeli tasarruflara dönüşüyor. Dolayısıyla iş yerlerinin faaliyete geçmesiyle doğal şekilde talep daha da artacaktır.

Yaz tatili ve bayram tatili planlarında da uçak, otobüs gibi gidiş geliş seyahatlerde ulaşım bedelleri 20 bin TL'yi dahi bulduğu için, tüketiciler peşinatla otomobil satın alma fırsatını değerlendirmek istiyor. Seyahatlerin artması da ikinci el otomobil sektörüne katkılar sağlayacaktır. Tüm tüketicilere önerimiz; kurların bu seviyede olduğu bir çerçevede alacakları herhangi bir otomobilden zarar etme ihtimalleri yok. Kullanım amaçları ve bütçeleri doğrultusunda ikinci el otomobil almak için iyi bir zaman dilimindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.