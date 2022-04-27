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TIMETURK / EKONOMİ / İkinci el ve kiralık araçta hareketlilik

İkinci el ve kiralık araçta hareketlilik

İkinci el araç fiyatlarındaki yükselmeyle durgunlaşan otomotiv sektörü yeniden hareketlendi. Son bir ayda satışlarda yüzde 10'luk artış oldu. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla ilgi artıyor.

2 Saat Önce
2022-04-27 01:02:08
İkinci el ve kiralık araçta hareketlilik

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Pek çok sektörde bayram hareketliliği başladı.

İkinci el araç satışlarında da artış var. Bayram öncesi satışlar yüzde 10 oranında yükseldi.

Bayram nedeniyle artan satışlarda önemli kriterler de var. Bunların başında yakıt tüketimi geliyor. Alıcılar tarafından en çok yakıt cimrisi araçlar tercih ediliyor.

Kiralık araçlara talep arttı

Bayram öncesi ikinci el araç satışlarının yanı sıra araç kiralama da tercih ediliyor. Fiyatlar günlük 200 liradan başlıyor. Aracın marka ve modeline göre 1000 liraya kadar yükseliyor.

TRTHaber .

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