İkinci el pazarını kim karıştırıyor? Sektörü hangi 50 bin kişi alt üst ediyor?

Sıfır araç satan araç bayileri nasıl hareket etmeli? Fiyatlara kur artışı nasıl yansıtıldı? Filo kiralamaya kurun etkisi ne oldu? Sektörü hangi 50 bin kişi alt üst ediyor? Yılda 3'ten fazla araç satanlar cezalandırılmalı mı?

Sıfır araç satan araç bayileri nasıl hareket etmeli? Fiyatlara kur artışı nasıl yansıtıldı? Filo kiralamaya kurun etkisi ne oldu? Sektörü hangi 50 bin kişi alt üst ediyor? Yılda 3'ten fazla araç satanlar cezalandırılmalı mı?...

Birçok sıfır kilometre araç bayisinin, kurdaki yüzde 40'a yakın düşüşe rağmen, fiyatlara düşüşü yansıtmakta bilinçli olarak geç aksiyon aldığına dikkat çekiliyor.

Spot piyasada yüzde 30 düşüş fiyata yansıdı

"Sıfır kilometre araç bayileri, tüketicilerin karşısına yok satarız gündemi ile artık çıkmamalı, bu bayilerle ilgili stoklarında araç yükü taşımadığına dair tespitler gerekmekte. İkinci bir şirket kurup araçları kendi kendine fatura eden bayilerin sistemden ihracı büyük önem taşımakta." diyen Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, " İkinci el araç pazarında spot piyasada 1 günde yüzde 30 düşüş fiyatlara yansıdı. 1-15 yaş arası otomobillerde ise ortalama yüzde 25 oranında bir düşüş yaşandığını gözlemliyoruz." yorumunu yaptı.

Fiyatlara geç yansıtıldı

Döviz kurundaki düşüşe karşın birçok sıfır kilometre araç bayisinin düşüşü bilinçli olarak fiyatlara geç yansıttığı belirtilirken, sektör dışı şirket ve bireylerin ikinci el araç pazarının dinamiklerini negatif yönde etkilediği ifade edildi. Son iki aylık süreçte tekrar gündeme oturan ikinci el araç piyasasında, önemli bir etken haline gelen döviz kurunun sıfır kilometre araç fiyatlarına direkt yansıdığına vurgu yapılıyor.

Filo kiralamaya da etki etti

Sıfır kilometre araç pazarının operasyonel filo kiralama ve ikinci el araç pazarına direkt etki ettiğini dile getiren Karakaş "Geçtiğimiz hafta döviz kurunda 18 TL gibi rakamların görülmesi, bununla beraber tedarik zincirindeki problemlerin devam ediyor oluşu, sıfır kilometre bayilerinde yüksek bir egoya kavuşturmuş, müşteri hizmetlerini hiçe sayan bir pozisyona getirmişti.

50 bin kişi sektörü alt üst ediyor

Karakaş şu yorumu yaptı: "Devletimizden beklentimiz, tespitin ivedi gerçekleştirilmesi, özellikle yılda 3'ten fazla otomobil alım satımı yapanların süratle vergi cezalarına çarptırılması, sektörden bir an önce ayıklanmasıdır. Asli işi ikinci el otomobil olmayan şirketlerin, bireylerin, ciddi oranlarda karlar elde edip, kurun düşmesiyle asli işlerine geri döndüğünü görüyoruz. Ortalama 50 bin kişi ayrıca bu işle iştigal etmekte. Bu 50 bin kişi sisteme ve sektöre ciddi şekilde zarar veriyor, tabiri caizse piyasayı alt üst ediyor. Sıfır kilometre araç sırasına girip, sırasını 20 bin-30 bin-50 bin TL'ye satan, filo kiralama şirketi görünümüyle araçları satın alıp daha sonra hızla satışa koyan bu kişiler, pazarı manipüle ediyor"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.