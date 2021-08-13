İkinci el otomobil fiyatları ucuzladı mı? 2. el araç fiyatları düştü mü? Araç almayı düşünenleri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Otomobil fiyatlarını yüksek olmasından ve banka kredi faiz oranlarının yüksek olması vatandaşın araba almasında en büyük engel olarak duruyordu. Son yapılan güncelleme ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişiklik yapıldı. Bu güncelleme ile bazı sıfır otomobil fiyatlarında 50 bin liraya kadar düşüş bekleniyor. Ayrıca düzenleme ile ikinci el otomobil fiyatlarının da geri çekilmesi bekleniyor.

İkinci el otomobil fiyatları ucuzladı mı? 2. el araç fiyatları düştü mü? Araç almayı düşünenleri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Otomobil fiyatlarını yüksek olmasından ve banka kredi faiz oranlarının yüksek olması vatandaşın araba almasında en büyük engel olarak duruyordu. Son yapılan güncelleme ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişiklik yapıldı. Bu güncelleme ile bazı sıfır otomobil fiyatlarında 50 bin liraya kadar düşüş bekleniyor. Ayrıca düzenleme ile ikinci el otomobil fiyatlarının da geri çekilmesi bekleniyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi. Sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar bu haber ile sevindi. Binlerce kişi otomobil fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İkinci el otomobil almak isteyenler de ÖTV matrah değişikliğinden olumlu yönde etkilenecek.

İkinci el otomobil fiyatları ucuzladı mı?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ÖTV matrahlarında değişikliğe gidildi. Buna göre 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45'lik ÖTV diliminde yer alan araçların matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya çıkarken, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki araçlarda matrah limiti 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına yükseltildi. Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu. Kararda elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde de değişiklik yapıldı. Motor gücü 50 kW'ı geçip silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 45'lik ÖTV diliminin üst sınırı 114 bin lira olarak belirlendi. 114 bin lira ile 170 bin lira arasında değere sahip olan araçlar için ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak.

İkinci el piyasasında da fiyatların böylece aşağı çekilmesi sağlanmış olacak.

Sıfır otomobil fiyatları düştü mü?

Sıfır otomobil fiyatlarının düşmesini bekleyenler yeni düzenleme ile bu isteklerine kavuştu. Yüzde 50'lik ÖTV dilimine giren araç sayısının artması ile fiyatların bir miktar gerilemesi bekleniyor. Yeni düzenleme ile 300 bin TL'lik bir aracın fiyatının yaklaşık 50 TL düşmesi bekleniyor. Elektrikli ve hibrit araçlarda da 50-60 bin lira civarında bir düşüş olması bekleniyor.

Matrah nedir?

Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutardır/değerdir.

ÖTV nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.

ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.