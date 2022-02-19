İkinci el oto: Fiyatlar 100 bin TL'nin altına inecek

İkinci el araç piyasalarında yaşanan durgunluğun fiyatlarda ciddi düşüşe neden olabileceği açıklandı.

İkinci el araba piyasalarındaki durgunluğun fiyatları domine etkisi gibi düşürebileceği açıklandı. Açıklamada, 100-150 bin lira bandında satılan araçların 100 bin liranın altına düşebileceği kaydedildi. İkinci el araba fiyatlarının domino etkisine uğrayarak bir alt fiyatlara düşmesi bekleniyor.

Teknolojioku.com'un haberine göre, otomobil pazarındaki fiyatların absürt derece yükselmesi, piyasadaki sirkülasyonu önemli oranda düşürdü. Bu gerçek geçtiğimiz günlerde ODD tarafından rakamlarla da su yüzüne çıkarıldı.

Hali hazırda en ucuz sıfır, binek bir otomobilin fiyatı 250 bin TL seviyelerine kadar yükselmiş durumda. Çok değil 2 yıl öncesine kadar bu fiyatın yarısına, belki de daha altına sıfır bir otomobili rahatlıkla satın alabiliyorduk.

Fakat geldiğimiz reddede artık 100 bin TL altına ikinci el temiz bir otomobil almak bile neredeyse imkansız bir hale gelmiş durumda. Elbette bu kötü tablonun birden fazla nedeni var. Öncelikli olarak fiyat artışlarını tetikleyen temel unsurun pandemi olduğunu söyleyebiliriz.

Pandemiyle birlikte üretimin azalması, ülkemize gelen sınırlı sayıdaki sıfır otomobilin fırsatçılar tarafından satın alınarak, fiyatların şişirilmesi de en büyük ikinci etken.

Özellikle 2020 yılında, Avrupa'nın genelinde otomobil satışları çakılırken, Türkiye'de büyük bir patlama yaşanmıştı. Çünkü piyasadaki sıfır otomobiller toplanarak, fahiş fiyatlardan satılmıştı.

Zaten o dönemden beri de otomobil piyasasında normal bir fiyat endeksi oluşmadı. Fakat yapılan son araştırmalar, otomobil fiyatlarında büyük bir düzeltmenin yolda olduğunu gösteriyor.

İkinci el araç piyasalarında domino etkisi

Şu anda otomobil fiyatları absürt seviyelere çıkmış durumda. Öyle ki 100 bin TL altına alabileceğiniz model sayısı oldukça kısıtlı. Fakat kısa sürede bu durum değişebilir.

Yapılan son araştırmalara göre otomobil satışlarındaki durgunluğun etkisi ile 100 – 150 bin TL aralığındaki araç sayısında önemli bir artış yaşanacak. Bu artışın etkisiyle, 100 bin TL altına alınabilecek model sayısı da yükselecek.

Yani şu anda 100 bin TL ile 150 bin TL aralığında seyreden otomobilleri kısa bir süre sonra 100 bin TL altı fiyatlardan satın almanız mümkün olabilir.

En azından sızdırılan son bilgiler bu yönde. Gerçekten de satışa koyulan otomobillerin satılmaması, otomobil satışlarını tetikleyebilir. En azından mevcut tablo bu yönde. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.

Sonuçta söz konusu Türkiye'deki otomobil piyasası olduğunda bazı tahminler tamamen yanlış sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. O yüzden temkinli davranmakta yarar var. Yatırım tavsiyesi değildir.

YeniAkit .