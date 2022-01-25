İkinci el araç almanın püf noktaları I Aldığınız araç çalıntı mı? Sahte ilanlara dikkat!

Son iki yıldır pandemi, çip krizi ve yüksek döviz kuru nedeniyle durgunlaşan ikinci el otomobil pazarı, döviz kurunun düşmesiyle birlikte canlanmaya başladı. Diğer taraftan da son zamanlarda gerçek dışı ve sahte ilanlar vererek alıcıları mağdur edilmiyor değil. Peki ne yapılmalı?

İkinci el araç satın almak her zaman zor ve zahmetli bir süreç. Cevaplanması gereken onlarca soru varken, iyi bir fiyat araştırması yapmak ve satın alınacak araçla ilgili geçmiş bilgileri güvenilir kaynaklardan edinmek son derece kritik.

Alım için şartlar uygun mu?

Son iki yıldır pandemi, çip krizi ve yüksek döviz kuru nedeniyle durgunlaşan ikinci el otomobil pazarı, döviz kurunun düşmesiyle birlikte canlanmaya başladı. Uzmanlara göre fiyatların dengelenmesiyle alım için uygun şartlar oluşmuş durumda. Doğru kişilerle ve güvenilir bir ticaret yapılmasının kritik olduğunu söyleyen VavaCars Pazarlama Direktörü Alper Karaer, güvenli bir alışveriş için ikinci el araç satın alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.

Çalıntı mı değil mi? sorgusu

İkinci el piyasasının en büyük sorunlarından birisinin çalıntı araç konusu olduğunu söyleyen Karaer, “Aracın çalıntı olup olmaması ilk dikkat edilmesi gereken konu olarak öne çıkıyor. Kesinlikle tanımadığınız, bilmediğiniz kişilerle araç alım-satımı yapmamak gerekiyor. Özellikle güvenliğiniz için kurumsal yerlerin tercih edilmesi çok önemli. Aksi halde sadece paranız yanmaz bir de hiç ilginiz olmayan durumlarla veya suçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz” diye konuştu.

Hasar durumu kontrol edilmeli

Ruhsat ve şasi numaralarının kontrol edildiği güvenlik aşamasından sonra gelen en önemli noktanın, aracın hasar durumu olduğunu kaydeden Karaer, “Alım öncesi aracın hasarlı olup olmadığının da mutlaka resmi kayıtlar üzerinden kontrol edilmesini gerekir” dedi.

Sahte ilanlara dikkat!

İkinci el araç alımında dikkat edilmesi gereken bir başka noktaya daha değinen Karaer, özellikle internetten verilen sahte ilanlar konusunda alıcıları uyardı: “Son zamanlarda gerçek dışı ve sahte ilanlar vererek alıcıları mağdur edenler olduğunu görüyoruz. Örneğin ilan sitesine çok cazip fiyatla ilan ekleniyor ancak aslında öyle bir araç yok. Hevesle arıyorsunuz ve aracı kaçırmamak için kapora gönderiyorsunuz. Ertesi güne görüşmek için sözleşiyorsunuz ama maalesef ertesi gün o telefon numarası yok oluyor ve ilan ortadan kaldırılıyor. Bu tarz sıkıntılar yaşamamak adına bilinen güvenilir yerlerden bilgi almak önemli. Sonrasında mağduriyet yaşamamak için alışveriş yapacağımız siteleri iyi analiz etmek gerekiyor.” .