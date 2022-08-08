İkinci el araç; 4 internet sitesine soruşturma

Rekabet Kurulunca, Arabam Com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil İnternet'e Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım, satımında faaliyet gösteren Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş.'nin çeşitli uygulamalar ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak dört firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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