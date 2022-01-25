'İkinci çöküş yakın' diyen İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı!

Altın ve Parası Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 'ikinci çöküş yakın' dedi ve kritik seviyeleri açıkladı.

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 791,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından 792,04 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.306,00 lira, Cumhuriyet altını da 5.199,00 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, geçen haftayı yüzde 0,9'luk yükselişle 1.874 dolardan tamamlamasının ardından bugün de yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.839 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 'ikinci çöküş yakın' dedi ve önemli tavsiyelerde bulundu. Memiş şunları söyledi:

-FED haftasındayız. Çarşamba akşam FED faiz kararını açıklayacak. FED Başkanı açıklama yapacak. Yüzde 25 bekletmeye devam ediyoruz.

-FED'e odaklanırken yatırımcısı şuna dikkat etmeli. FED'in şahin tonda açıklaması olacak dolar varlıklarını olumlu yönde destekleyen açıklaması olabilir bu bekleniyor.

-Önemli olan şu yüksek maliyetten döviz, altın alan yatırımcısı FED'i gördükten sonra ons tarafında fırsat yakalıyor. Gram altını 1000 lira 900 lira üzerinde alım yapan arkadaşlar altının ons fiyatı 1838 dolar seviyesinde.

-Altın dolar paritesi yapan şanslı olabilir altının ons fiyatındaki yükselişlerin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Altın-dolar paritesi yapmak isteyen yatırımcılar son şans yakalıyor.

-1000 liradan 900 liradan alım yapanlar maliyet düşürmek için fırsat yakaladı elinde altın bulunduranların bu hafta maliyet düşürmek için son haftası.

-Altının ons tarafında 1790 dolar seviyesi altını bekliyorum. Rusya-Ukrayna arasında gerginlik yaşanmazsa 1790 dolar altına düşüş yaşanabilir. Gerginlik yaşanırsa ons altında yukarıya hareket görebiliriz. Bugünkü koşullara baktığımız zaman FED'i bekleyen dar bant aralığında sıkışan ons altın var yüksekten altın alan yatırımcısı çok dikkat etmeli. Maliyet düşürmek için fırsat yakalıyor. Hem gram hem ons bazında.

-Gram altında yüzde 25 için 750-720 seviyesini bekliyoruz. 750 devamında 720 olmadan elimizdeki yüzde 25 i kullanmayacağız.

-Önümüzdeki haftalarda hızlıca geri çekilen gram altın fiyatlarında ön gördüğüm hızlı çöküşlerle birlikte 750 devamında 720 lira seviyesinde dengeli çekilme burada yüzde 25 alarak beklemeye devam ediyoruz.

"1450 2022 YILI İÇİN ÖN GÖRDÜĞÜM SEVİYE"

-1450 lira seviyesi 2022 yıl içinde ön gördüğüm yıllık seviye. Boş konuşan insanlar olursa bilginiz olsun. Cahil insanların ağzına bakmayın.

"İKİNCİ ÇÖKÜŞ GELECEKTİR"

-Şubat ayı için konuşuyorum 28 günlük süreci konuşuyorum. 1750 -1720 yakındır ikinci çöküş gelecektir. Biz 750 liradan 720 seviyesinden yüzde 25 alım yaparak yıllık pozisyonlarımızı beklemeye devam edeceğiz. .