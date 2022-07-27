İki otomotiv devi Türkiye'de üretime ara veriyor

Tofaş ve Ford, KAP'a yaptıkları açıklamada üretime ara vereceklerini bildirdi. Ford Otosan ve Tofaş, KAP'a yaptıkları açıklamada bu planlı üretime ara vermelerin 'izin kullanımları ve bakım onarım' dolayısıyla gerçekleştiğini açıkladı

Tofaş, Bursa fabrikasında 8-21 Ağustos tarihleri arasında planlı izin kullanımı ile planlı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle üretime geçici olarak ara verecek. Tofaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle; "Şirketimiz Bursa fabrikasında 08.08.2022 – 21.08.2022 tarihleri arasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir." Ford Otomotiv 4 fabrika için tarihleri belirledi Ford Otomotiv, yıllık izin dolayısıyla fabrikalarında üretime belli tarihler arasında ara verecek. KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikamızda ayrıca yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir." Gölcük Transit Hattı: 1-15 Ağustos Gölcük Custom Hattı: 1-12 Ağustos Yeniköy Fabrikası: 1-25 Ağustos Eskişehir Fabrikaları: 1-15 Ağustos .