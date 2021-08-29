İki ayda yüzde 375 değer kazandı

Önde gelen kripto para projelerinden Solana (SOL) üst üste rekorlar kırmaya devam ediyor. Bundan bir ay önce SOL fiyatı, henüz 20 dolar seviyelerindeydi. Temmuz ayının son haftasından itibaren yükselişe geçen kripto para, o noktadan bugüne yüzde 375 değer kazandı.

Önde gelen kripto para projelerinden Solana (SOL) üst üste rekorlar kırmaya devam ediyor. Bugün 27 milyar dolarlık piyasa değerini de deviren SOL, 95 doları gördü.

Bundan bir ay önce SOL fiyatı, henüz 20 dolar seviyelerindeydi. Temmuz ayının son haftasından itibaren yükselişe geçen kripto para, o noktadan bugüne yüzde 375 değer kazandı.

İlk büyük dalga, iki hafta önce geldi

SOL'da yakın zaman içindeki ilk büyük dalga, 15-16 Ağustos tarihlerinde geldi. Buradaki yükselişten önce Solana'da Warmhole 2.0 (solucan deliği) projesi açıklandı. Bu proje, Solana ile diğer merkeziyetsiz finans ağları arasında bir bağlantı köprüsü oluşturuyor; Terra, Ethereum, Binance Smart Chain gibi projelere, token'laştırılmış varlıkları hızlı ve ucuz maliyetle hareket ettirme olacağı veriyor.

NFT projesi, yükselişi destekledi

Daha sonra Solana'da “The Degenerate Ape Academy NFT” adında bir NFT projesi duyuruldu. Bu NFT projesinde 10 bin tane benzersiz maymun NFT'si 8 dakikada satılarak tükendi. Satışlar esnasında NFT başına üretim ücreti 6 SOL olmuş, koleksiyoncuların çılgınlığı Solana'nın hacminin 2.5 milyar doları aşmasını sağlamıştı.

Solana'ya risk sermayesi yatırımları arttı

Haziran ayında Solana, önemli bir yatırım turunu tamamlamıştı. Proje; önde gelen girişim sermayesi şirketleri Andreessen Horowitz, Polychain Capital'in liderlik ettiği turda Alameda Research, CMS Holdings ve diğer birkaç şirketten 314 milyon dolar yatırım aldı. Bu kuşkusuz Solana için önemli bir dönüm noktasıydı. Diğer yandan Solana ağındaki projeler de son zamanlarda üst üste bu tür yatırımlar almaya başlamışlardı. Örneğin Solana tabanlı Saber, ünlü yatırımcı Chamath Palihapitiya'nın katılımıyla 7.7 milyon dolar yatırım aldı. Onun öncesinde Solana tabanlı cüzdan Phantom'a da 9 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirilmişti.

Solana ağının performansı, gücünü ortaya koydu

Öte yandan ikinci en büyük kripto para Ethereum'daki tıkanmalar, Cardano, Polkadot, Binance Smart Chain gibi projelerin endüstriye dahil olmasına imkan verdi. Solana blok zinciri, saniyede 65 binlik işlem hızı ile Ethereum'dan 2 bin, Visa'dan 40 kat daha hızlı işlem yapabiliyor. Ayrıca Solana üzerindeki işlem ücreti 0.01 dolar ile çok küçük bir meblağ. Solana blok zincirinde tüm bu yoğunluk yaşanırken hızda bir yavaşlama veya tıkanıklık olmaması, blok zincirinin gücünü ortaya koydu.

Kurumsal şirketlerden ilgi var

Solana'da son günlerde yaşanan gelişmeler bunlarla sınırlı değildi. 24 Ağustos'ta dijital varlık yönetimi firması Osprey Funds, varlıklı müşterileri için özel bir Solana fonu oluşturdu. Şirket, kurumsal şirketlerin Solana'nın token'ı SOL'a büyük bir ilgi gösterdiğini açıkladı. Bu fon, türünün ilk örneğiydi.

Pyth Network, Solana'da yayına alındı

Ardından 25 Ağustos'ta gerçek zamanlı veri sağlayıcısı Pyth Network, Solana blok zincirinde resmen çalışmaya başladı. Pyth Network'ün arkasında ise geleneksel piyasalarda ünlü Jump Trading şirketi var. Jump Trading'in yanı sıra yüksek profilli bir dizi şirket de Pyth Network'e destek veriyor.

Solana, haber üstüne haber ile yoğun bir dönemden geçti. Bitcoin'in düşüş yaşadığı, yatay seyrettiği sıralarda SOL'da yeni rekorlar görüldü. Bu rekorlarda üst üste gelen gelişmelerin de payı vardı.

Kaynak: uzmancoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.