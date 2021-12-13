Araştırma görevlisi alımı için İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Resmi Gazete'de bir kılavuz yayımladı. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi araştırma görevlisi alımı başvuru şartları, sınava giriş tarihi ve detaylar...

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü araştırma görevlisi alımı ilanı yayınlandı. ALES puanı 70 olan kişilerin alımı yapılacak. 13 Aralık günü başlayan başvurular 27 Aralık günü son bulacak.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi araştırma görevlisi alımı

Özel Şartlar

1- Tarih alanında Master derecesi sahibi olmak.

2- Doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Tarih Bölümü'nde Avrupa tarihi anabilim alanında sürdürüyor olmak ve doktora tez önerisi kabul edilmiş olmak.

3- Ortaçağ Latincesini en az okuma düzeyinde biliyor olmak.

4- Uluslararası konferanslarda Avrupa tarihi ile ilgili İngilizce olarak en az bir tebliğ sunmuş olmak.

5- 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

Genel Şartlar

1. 657 sayılı kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten (SÖZ) en az 70 puan almış olmak.

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS / İngilizce) en az 85 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan (İngilizce) bu puan muadili bir puan almış olmak,

4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması gerekir.

5. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Unvan Şartları

1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2. ALES Sözel'den en az 70 veya GRE Sözel'den en az 150 puan almış olmak.

İstenen Belgeler

1. Bilkent Üniversitesi Akademik Personel Başvuru Formu

2. Detaylı özgeçmiş

3. Lisans ve varsa yüksek lisans diploma fotokopileri (Belgeyi veren kurum veya noter onaylı)

4. Denklik belgesi (Yurtdışından alınmış diplomalar için)

5. Mezun olduğu lisans ve varsa yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına ait transkriptlerin asılları

6. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi

7. Nüfus cüzdanı fotokopisi

8. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavı (YDS) Sonuç Belgesi (İngilizce) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınav sonuç belgesi (Aday, en az 85 puan almış olmalıdır. 18 Ekim 2016'dan sonra alınmış belgeler kabul edilir.)

9. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya GRE sonuç belgesi (Aday, ALES Sözel'den en az 70 veya GRE Sözel'den en az 150 puan almış olmalıdır. 18 Ekim 2016'dan sonra alınmış belgeler kabul edilir.)

10. Askerlik terhis / muafiyet / tecil belgesi (Erkek adaylar için)

11. Vesikalık fotoğraf (2 adet - son altı ayda çekilmiş)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.