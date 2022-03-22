İhracatta yeni rota belli oldu

Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda ABD’de önemli ticari diplomasi etkinlikleri gerçekleştirildi.

Transatlantik İhracatında Türkiye'nin Rolünün Artırılmasına Yönelik Panel Serisi ve Ticari Diplomasi Çalıştayları' programı kapsamında, Türkiye'den 14 Mart'ta ABD'ye giden heyet temaslarını tamamladı.

ABD İLE 100 MİLYAR DOLARLIK TEMAS

Türkiye ile ABD arasında,Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda ABD'de önemli ticari diplomasi etkinlikleri gerçekleştirildi. Aralarında TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in yanı sıra TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak TİM Marka Konseyi Başkan Yardımcısı Süleyman Orakçıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yetkilileri ile iş insanlarının bulunduğu heyet, Washington ve New York'ta ziyaretler, yuvarlak masa toplantıları ve paneller gerçekleştirdi.

TİCARET HACMİ ARTACAK

Görüşmelerde ve etkinliklerde iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ticari ilişkilerinin geliştirilmesinin ve işbirliğinin önemi vurgulanırken, ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye davet edildi. Türkiye'nin ABD'li yatırımcılar için bir çok fırsatı barındırdığına ve güvenli bir ülke olduğuna dikkat çekilen görüşmelerde, ABD tarafından bazı ürünlere uygulanan ek vergilerin de kaldırılması talep edildi. Program kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığını ziyaret eden heyet, burada yapılan toplantıda Türk-Amerikan ilişkilerinin önemini, ticari ilişkiler ile ilgili hususları ve karşılıklı yatırımları ele alındı. .