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TIMETURK / EKONOMİ / İhracatta kefalet sorunu ortadan kalkıyor

İhracatta kefalet sorunu ortadan kalkıyor

Meclis bu hafta, ihracatçıların teminat ve kredi sorunlarına hızlı ve ucuz çözümü amaçlayan paketi görüşecek. Şirketlerin tasfiye süreçlerini de basitleştirip hızlandırmayı öngören teklif, el konulan araçların da hızlı satışını içeriyor.

3 Saat Önce
2021-10-31 15:14:14
İhracatta kefalet sorunu ortadan kalkıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ihracatçılarla ilgili teklifin bu hafta yasalaşmasını beklediklerini söyledi. Turan yazılı açıklamasında, “İhracatı artırmak ekonomik büyümedeki ana hedeflerimizden biri. İhracatçılara birtakım kolaylıkların sağlanması, ihracatın kolaylaştırılması ve tabana yayılmasını amaçlıyoruz” dedi.

KEFALET SORUNU

Teklifle, ihracatçıların en önemli sorunlarının başında gelen kredide kefalet sorununun ortadan kaldırılması ve krediye erişim maliyetinin düşürülmesi amacıyla oluşturulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin sermaye yapısı güçlendiriliyor. İhracatçı birliklerince de sermaye katkısı sağlanacak bu şirketle, ihracatçıların en önemli sorunlarının başında gelen kredide kefalet sıkıntısının ortadan kaldırılıp, krediye erişim maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

Yediemindeki araçların ekonomik değerlerini yitirmelerini önlemek amacıyla tasfiye işlemleri de hızlandırılıyor. Buna göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı şüphesiyle gümrükler ya da yediemine teslim edilmiş ve hakkında elkoyma kararı bulunmakla birlikte alıkonulmayan taşıtlar, tebligattan itibaren 90 gün içinde masrafları karşılanarak teslim alınmaması halinde, soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin derhal tasfiye edilecek. Satıştan elde edilen gelir de masraflar karşılandıktan sonra yürütülen kavuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet hesabına alınacak. El konulan kaçak tütün mamülleri, alkollü içecekler, etil alkol, metanol, makaron, sigara kağıdı ile ilaç ve ilaç hamaddeleri içeren ürünler ile eletrronik sigara ve elektronik nargileler ile bunlarların tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solisyonlar da imha edilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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