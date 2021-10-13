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TIMETURK / EKONOMİ / İhracatta ‘Helal belgesi’ desteği; HAK nedir?

İhracatta ‘Helal belgesi’ desteği; HAK nedir?

Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş kurumlarca düzenlenen helal belgeleri, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ihracat destekleri kapsamına alındı.

1 Gün Önce
2021-10-13 16:21:37
İhracatta ‘Helal belgesi’ desteği; HAK nedir?

İhracatçıların dünya pazarlarına güvenilir ürünlerle girmesi, "Türk malı" ibareli ürünlerin itibar kazanması ve helal belgeli ürünlere yönelik tüketici güveninin artırılabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlarca düzenlenen helal belgeleri, Bakanlık tarafından verilen destekler kapsamına alındı.

Bakanlık, "Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar"da güncellemeye giderek, karar kapsamında desteklenecek belgeler arasında HAK tarafından akredite edilmiş kurumlarca verilen helal belgelerini de ekledi. Buna göre, sadece HAK tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen helal belgeleri destek kapsamında değerlendirilecek.

Karar uyarınca, şirketler tarafından, akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri ile ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanıyor.

Buna göre, şirketlerin, helal belgesi gibi pazara giriş belgelerine ilişkin giderleri yüzde 50 oranında desteklenecek. Karar kapsamında pazara giriş belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 250 bin dolara kadar destek verilecek. Şirket başına 250 bin dolarlık üst sınır, bir takvim yılı içinde yapılan başvurular esas alınarak hesaplanacak.

HAK nedir?

HAK, Türkiye'nin de üyesi olduğu ve İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT/OIC) bağlı olarak görev yapan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından yayımlanan ve uyumlaştırılarak milli standart haline getirilen OIC/SMIIC standartlarına göre akreditasyon hizmeti sunuyor ve yine bu standartlar çerçevesinde helal belgesi düzenleyen belgelendirme kuruluşlarını akredite ediyor. HAK, Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine sahip tek kurum olarak görev yapıyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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