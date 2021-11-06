DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
20 dolar 1 haftada nasıl 1053 dolar oldu?
Dünyanın ilk uçan yarış arabası Airspeeder Mk3, drag yarışı yaptı
'Türkiye bastırdı, Rus komutanlar görevden alındı'
Bill Gates'den hükümetlere uyarı: Teröristler yeni pandemileri silah olarak kullanabilir
Araştırma: Süper akıllı bir yapay zekayı denetleyemeyiz
ABD’li Dev Banka JP Morgan'dan 'Ethereum'a övgü: 'Bitcoin’den daha iyi konumda”
Oxfam: Azınlık elit kesim dünyayı daha fazla kirletiyor
Erdoğan imzaladı: Birçok kuruma yeni atama
Elon Musk'tan beklenmeyen çıkış
EYT için 50 yaş formülü! Almanya ve Finlandiya modelleri masada
Özil ve Dilmen'den Erdoğan'a ziyaret
İhracatçıların yüzünü güldürecek kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
İYİ Partili Türkkan tepkiler üzerine özür diledi
ABD'de 1 trilyon dolarlık altyapı paketine onay
Erdoğan genelgeyi imzaladı: Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele için harekete geçildi

TIMETURK / EKONOMİ / İhracatçıların yüzünü güldürecek kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

İhracatçıların yüzünü güldürecek kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2 Saat Önce
2021-11-06 07:47:59
İhracatçıların yüzünü güldürecek kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

Kanuna göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin öz kaynaklarıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine, ihracatçı birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanacak. İhracatı Geliştirme AŞ'ye aktarılmak üzere, FOB ihraç bedelinin on binde üçüne kadar (hizmet sektörlerinde brüt asgari ücretin on katına kadar) kesinti yapılacak.

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, diğer kamu bankalarına halihazırda tanınan istisna ve muafiyetlere sahip olacak.

Serbest bölge kurucu ve işletici şirketlerin, serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesiyle ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar, 30 yılı geçmemek üzere gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulacak. Bu istisna, münhasıran alım satım veya depo işletmeciliği faaliyet ruhsatı sahibi kullanıcılarından elde edilen kazançları kapsamayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş