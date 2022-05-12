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İhracatçılara yeni düzenleme
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TIMETURK / EKONOMİ / İhracatçılara yeni düzenleme

İhracatçılara yeni düzenleme

İhracatçı birliklerine yönelik kanun teklifi Meclis Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.

18 Dakika Önce
2022-05-12 01:03:46
İhracatçılara yeni düzenleme

Düzenlemeyle, serbest bölgelerde ihracata yönelik yatırım ve üretim teşvik edilecek. Fuarların iç alanlarındaki ilan ve reklamlar vergiden muaf tutulacak.

Ticaret Bakanlığına tahsisli İstanbul'daki bazı hazine taşınmazları Türkiye İhracatçılar Meclis birliklerine tahsis edilecek.

İhracatçı Birliklerine ve Türkiye İhracatçılar Meclisi genel sekreterliğine atama yapılamaması halinde Ticaret Bakanlığınca re'sen atama yapılabilecek. Teklif, önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. AA .

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