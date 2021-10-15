İhracatçılar siparişlere yetişemiyor

Pandeminin etkisiyle geçen yılı arzu edilen seviyede kapatamayan 105 bin firmadan oluşan ihracatçı ailesi, 2021’de elde ettiği zirve rakamların en yükseğini 1 Kasım’da yakalamayı hedefliyor.

TİMETÜRK - Ekonomi

Ekonomide üretim ve ihracat odaklı büyüme modelinin benimsenmesi sonrası ortaya konulan performans meyvelerini vermeye başladı. Türkiye'nin küresel tedarik zincirinin merkez üssü olması için yapılan yatırımlar artık sonuç veriyor. Özellikle lojistiğe dayalı avantajlar sayesinde sipariş yağmuruna tutulan sektörlerin sayısında artış yaşanıyor. Son aylarda bir çok ilde ihracatçı olan firmaların siparişleri yetiştirmek için mesailerini artırdığı gözleniyor. Söz konusu firmalar bir taraftan yeni yatırım yaparken, bir nebze de olsa istihdama da katkı sağlıyor. Açıklanan verilere göre son 12 ayda 212,2 milyar dolarlık ihracata imza atan Türkiye'nin ekim ihracatından da rekor bekleniyor.

Eylül ayı ihracatı kayıtlara yüzde 30'luk artışla 20 milyar 783 milyon dolar olarak geçmişti. İhracattaki yükseliş trendinin Ekim ayında da devam ediyor olması yeni bir rekorun habercisi olarak yorumlandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise yaptığı değerlendirmede, “Türkiye ekonomisinin gelişip büyümesi ve dünya ile rekabet edebilir olmasının yolunun katma değerli ihracattan geçtiğini hepimiz biliyoruz. Artık ihracatta yeni bir ligdeyiz. Türkiye'nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan Türk ihracatçısı olarak geçen ay 20 milyar dolar sınırını aşarak ihracatta yeni bir lige çıktığımızı tescilledik. Ekimde de ihracatımız beklentilerimiz doğrultusunda olumlu gidiyor” dedi.

Son veriler moral verdi

* Türkiye markalaroyal artık dünyanın her yerinde olup Türk bayrağı 218 ülke ve bölgede dalgalanıyor.

* Pandeminin 19 aylık döneminde toplamda 72 ülkeye 94 Sanal Ticaret Heyeti gerçekleştirildi.

* Eylülde 170 ülkeye ihracat arttı. TİM'in hedefi ise 2026'ya kadar 300 milyar dolar ihracata ulaşmak.

* Türkiye ikinci çeyrekte OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi oldu. İhracatın büyümeye katkısı yılın ilk yarısında 10,8 puan olurken, büyümenin yarısı ihracattan geldi.

* Son dönemde mobilya, ilaç, tekstil ve paketleme gibi alanlarda faaliyet gösteren pek çok Avrupa merkezli uluslararası şirket, güçlü lojistik altyapı ve imkanlara sahip Türkiye'ye yönelik yeni yatırım planlarını açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.