İhracat 'Ticaret Merkezleri' ile ivme kazanacak

Türkiye'nin ticari hedeflerinin yakalanmasında ihracat ne kadar önemli ise Türkiye'nin dünya klasmanında marka olarak tanınması da o derece önemli

Türkiye 2023 hedeflerine ulaşmak için başta ihracat olmak üzere ekonomik aktivitelerine ivme kazandırmak istiyor. Bu süreçte ihracatçı kurum ve kuruluşlara büyük görevler düşerken kamu yönetimi de bir nevi rehberlik ve destek hizmetini devreye almış durumda.

Türkiye'nin ihracatçı şirketlerine ön ayak olma adına TİM Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret AŞ de Ticaret Bakanlığı'nın tebliğinin yürütülmesi amacı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde kurulurken yurtdışında Türkiye'yi doğru şekilde temsil ederek “Türkiye” markası oluşumuna destek vermeyi esas ediniyor. Bu bağlamda ihracatı arttırmak amacıyla Türkiye Ticaret Merkezlerinin oluşturulması vizyonunun gerçekleştirilmesi bünyesinde anonim bir şirket konumunda.

Yurt dışında "Türkiye" markası adımı

TİM A.Ş dünya çapında ticari merkezlerde “Türkiye Ticaret Merkezleri” kurmak, bu merkezlerin operasyonel yönetimini gerçekleştirmek, tanıtım ve devlet teşvikleri süreçlerini takip ederek ihracatçıya global pazarda destek olma misyonunda.Türkiye Ticaret Merkezleri projesi, Türkiye'nin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine olanak sağlamak ve hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşma noktasında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin öncülüğünde başlatılmış bir proje.

Sektörlerin teklifi öncelikli

Türkiye Ticaret Merkezleri, sektörlerden gelen talepler doğrultusunda katılımcı ihracatçılara dünya çapında istedikleri lokasyonda mağaza/ofis/depo/showroom ve tanıtım desteği sağlayan ve hukuki, mali ve danışmanlık hizmetlerinin sunulduğu merkezler. Proje kapsamında TTM'lerin kira, tefrişat ve tanıtım harcamaları desteklenmektedir. Destek oranı, Ticaret Bakanlığımızca belirlenen Hedef ve Öncelikli ülkelerde yüzde 75, diğer ülkelerde yüzde 60 olmakta.

Tanıtım üssü konumunda

TİM'in resmi sitesindeki verilere göre; Türkiye Ticaret Merkezleri ofis ve showroom alanlarıyla ülkemizin, ihracatçı firmalarımızın ve Türk ürünlerinin tanıtım üssü, depo/antrepo hizmetleri ile lojistik merkezi ve aktif hukuki ve mali danışmanlık birimi olarak önemli görevler icra ederek, yeni ve süreklilik arz eden bir yapıdır. Böylelikle ülkemizden yurtdışı pazarlarda yılın sadece belli dönemlerinde gerçekleşen fuarlara katılan firmalar, yıl boyunca sürekli fuar merkezi mantığında işleyen Türkiye Ticaret Merkezleri vasıtasıyla ürünlerini sergileme imkanı bulmaktadırlar.

Yurt dışında birim açma adımı

Ayrıca Türkiye Ticaret Merkezleri bu destek mekanizması ile yurtdışında tek başına birim açma imkanına sahip olmayan şirketlerimize sunulan ofis/depo/shoowroom alanlarıyla ihracatçılarımızın yurtdışı pazarlarına girişine yardımcı olarak bürokrasi, yüksek maliyetler, güvenlik sorunları vb. nedenlerle pazara girişin zor olduğu noktalara ulaşma imkanı sağlanan bir inkübasyon görevi görmektedir. Böylelikle bilhassa yurtdışı pazarlara açılmakta zorluk çeken orta ve küçük ölçekli firmaların da uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştırılmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.