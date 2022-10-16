Ihlamur ne kadar oldu? Ihlamur fiyatları

Kış ayları yaklaşırken gözler ıhlamurun fiyatlarına çevrildi. İnsan sağlığına faydalarıyla bilinen ıhlamurun kilosu kaç TL? Ihlamur ne kadar? Ihlamurun faydaları neler? İşte detaylar…

Kış aylarının vazgeçilmezi olan ıhlamur, en çok çay olarak tüketiliyor. Ihlamur çayı soğuk algınlığına iyi gelmesiyle biliniyor. Peki ıhlamurun kilosu ne kadar oldu? Ihlamur fiyatları kaç TL? Ihlamur faydalı mı, neye iyi gelir? İşte ıhlamur ile ilgili detaylar…

Havalar soğumaya başlayınca grip olanların sayısı artış gösterdi. Vatandaşlar aktarlara akın ediyor. Kış aylarının getirdiği hastalıklardan korunmak için bitki çayları alınıyor. En çok tercih edilen bitkilerden olan ıhlamur ise soğuk algınlığına karşı birebir olarak biliniyor. Peki ıhlamur fiyatları yükseldi mi, ıhlamur ne kadar oldu? Vatandaşlar ıhlamurun kilosu ne kadar merak ediyorlar. İşte ıhlamur fiyatları…

Ihlamur paketi ne kadar?

Kış aylarının en çok tüketilen bitkisi ıhlamurun kilo fiyatı 600 lirayı aştı. Hal böyle olunca vatandaş ıhlamuru gramlık paketler ile alıyor. 20 gramlık ıhlamur paketleri, birçok yerde 20 liradan satışa sunuluyor.

Ihlamur neye iyi gelir?

Kış aylarında en çok tüketilen ıhlamur, genelde çay olarak içiliyor. Peki ıhlamur çayı faydaları neler? Ihlamur çayı nasıl fayda sağlar?

Ihlamur çayı, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine katkı sağlar.

Limon ile birlikte içilen ıhlamur çayı bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Zor uyuyan kişilerin akşam saatlerinde ıhlamur çayı içmeleri durumunda daha kolay uyudukları görülmüştür.

Vücutta oluşan toksinler, şişkinlik ve ağrı gibi olumsuz durumlara yol açabilir. Ihlamur çayının faydaları arasında yer alan ödem atımına yardımcı özelliği, kişinin daha fazla idrara çıkmasına yardımcı olur. Ayrıca terleme sıklığını da artıran ıhlamur çayı, bu özellikleriyle ödemin ve toksinlerin vücut dışına atılmasına yardımcı olabilir.

Ihlamur çayı, soğuk havalarda kişinin ısınmasını sağlar. Soğuk havalarda üşüyen kişinin ıhlamur çayı tüketilmesi durumunda ısınması daha kolay olur.