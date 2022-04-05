Iğdır Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı | Iğdır Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru ve alım şartları

Iğdır Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı | Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşmeli personel alımı ilanı başvuruları başladı. Peki ama alım şartları ve başvuru şartları nelerdir? Hangi kadrodan alım yapılacak? İşte detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşmeli personel alımı ilanı başvuruları başladı. Peki ama alım şartları ve başvuru şartları nelerdir? Hangi kadrodan alım yapılacak? İşte detaylar...

Iğdır Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı

5 Nisan Salı günü başlayan başvurular için 19 Nisan günü son bulacak. Başvuruların ilan edileceği https://www.igdir.edu.tr/ adresinden detayları öğrenebilirsiniz.

Yapılan ilanda;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 5 (Beş) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." sözlerine yer verildi.

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