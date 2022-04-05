Iğdır Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı | Iğdır Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru ve alım şartları
Iğdır Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı | Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşmeli personel alımı ilanı başvuruları başladı. Peki ama alım şartları ve başvuru şartları nelerdir? Hangi kadrodan alım yapılacak? İşte detaylar...
2022-04-05 16:52:57
Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşmeli personel alımı ilanı başvuruları başladı. Peki ama alım şartları ve başvuru şartları nelerdir? Hangi kadrodan alım yapılacak? İşte detaylar...
Iğdır Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı
5 Nisan Salı günü başlayan başvurular için 19 Nisan günü son bulacak. Başvuruların ilan edileceği https://www.igdir.edu.tr/ adresinden detayları öğrenebilirsiniz.
Yapılan ilanda;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 5 (Beş) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." sözlerine yer verildi.
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