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TIMETURK / EKONOMİ / Iğdır'ın yarım asırlık bağlarında üzüm bereketi

Iğdır'ın yarım asırlık bağlarında üzüm bereketi

Her yıl eylül sonunda hasadına başlanan ve yoğunlukla iç piyasada tüketilen üzümde, bu sene 100 tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

2 Saat Önce
2021-09-26 18:37:29
Iğdır'ın yarım asırlık bağlarında üzüm bereketi

Iğdır'daki yarım asırlık bağlarda yetiştirilen üzümün hasadına başlandı.

İklimi ve coğrafi konumu nedeniyle birçok meyve ve sebze türünün yetiştirildiği kentte, üzüm üretimi de önemli yer tutuyor.

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Kentteki yarım asrı bulan bağlarda yetiştirilen ve farkı aromalara sahip üzüm çeşitleri, halk arasında, elhakkı, miskali, asgeri, inek emceği, kişmişi ve haçabaş olarak adlandırılıyor.

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Her yıl eylül sonunda hasadına başlanan ve yoğunlukla iç piyasada tüketilen üzümde, bu sene 100 tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine, geçmişte kentteki verimli bahçelerde yoğun üzüm üretimi yapıldığını söyledi.

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Bu yılki üzüm hasadının da başladığını ifade eden Yolcu, şöyle konuştu:

"İl genelinde yaklaşık 90 dekarlık üzüm bağımız var. Genelde yerli çeşitler üretiliyor. Dekara yaklaşık 1200 kilogram civarında verim elde ediliyor. 100 tonun üzerinde bir üzüm rekoltesi bekliyoruz. Üzümler yöresel olarak üretiliyor, sofralık ürünler olarak tüketiliyor. Bu üzüm iç piyasada pazarlanıyor. Vatandaşımız burada gerçekten de güzel bir emek vererek bu ürünün üretimini gerçekleştiriyor."

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Yolcu, yörede üretilen üzümün geniş bir üne sahip olduğunu belirterek, kentte farklı türde üzümlerin yetiştirildiğini aktardı.

Yöredeki bağların eski olduğunu anlatan Yolcu, "Burada üretilen üzüm çeşitleri, yörede, bölgede de tercih ediliyor. Buradaki bazı bağlar 50 yıllık. Buralar eskiden beri üzüm bağlarıdır. Yan taraf Ermenistan, daha ilerisi Nahçıvan. Bu bölgeler geçmişte hep üzüm bağları olarak kullanılmış. Verim de çok iyi, kendine özgü bir aroması ve tadı da var." ifadelerini kullandı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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