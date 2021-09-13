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TIMETURK / EKONOMİ / Iğdır'ın anjola(kara) eriği; her ağaç 100 kilo veriyor

Iğdır'ın anjola(kara) eriği; her ağaç 100 kilo veriyor

Üretilen ürünleriyle Doğu Anadolu Bölgesi’nin meyve ve sebze ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Iğdır'da, erik üretimi de her geçen gün artıyor.

1 Saat Önce
2021-09-13 16:16:09
Iğdır'ın anjola(kara) eriği; her ağaç 100 kilo veriyor

Coğrafi şartları ve iklimi nedeniyle birçok sebze ve meyvenin üretildiği kentte, belli meyve türlerinin yanı sıra daha düşük rekolteli ürünler de ilgi görüyor. Kayısı, elma, karpuz gibi yoğun üretim rakamlarına sahip meyveleriyle bilinen Iğdır'da, halk arasında “kara erik” de denilen anjola eriği de geniş bir üretim alanına sahip.

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Yıllık yaklaşık 600 ton rekoltenin gerçekleştiği 400 dekarlık erik bahçelerinde üretilen erikler, manav ve marketlerde kilosu 15 liranın üstünde alıcı buluyor. Kentte üretilen erikler, Iğdır'ın yanı sıra Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok ilde satılıyor.

Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, üretilen eriğin kentin ekonomisine ve çiftçiye ciddi katkı sağladığını söyledi. Çiftçilerin ciddi bir emek vererek birçok farklı ürün yetiştirdiğini aktaran Yolcu, "Bu eriğe anjola diyoruz, bu tarihlerde hasat edilmeye başlanıyor. İlimizde yaklaşık 400 dekar civarında bir üretim alanımız var, pazar imkanı oldukça çiftçilerimiz üretmeye ve üretim alanlarını genişletmeye devam edecekler." dedi.

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Kentte meyve üretiminin her geçen gün daha da geliştiğini belirten Yolcu, "Bu yıl için yaklaşık 550-600 ton rekolte bekliyoruz. Ürünler çok kaliteli, sipariş üzerine çalışılıyor. Ürün çok kaliteli olduğu için bölge illerinden talep görüyor. İnşallah bu üretimi arttırarak devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

"Hem il hem de ülke ekonomisine katkı"

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Anjola eriğinin sonbaharda hasat edilen önemli meyvelerden olduğunun altını çizen Yolcu, şöyle devam etti:

"Ağaç başına ortalama 100 kilogram verim alınabilir. Şu an marketlere baktığınız zaman bir kilogram fiyatı 15 liranın üzerinde alıcı buluyor. Tabii ki üretici toptan fiyatıyla verdiği için 5 liraya da, 4 liraya da vermiş olsa ağaç başına 400-500 lira para kazanma şansı var. Üreticilerimizin tek yapacağı şey üretmek, ürettiğimiz zaman hem il hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz."

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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