DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Dicle Nehri'ne giren genç boğuldu
Türkiye'yi el sanatında öne çıkaran ürünler
Küresel liderler 'HeForShe' hareketinin 5 yılını değerlendirdi
MÜSİAD, 95 ülkedeki ekibini yatırımcı avına çıkaracak
Turkcell’in fiber internetiyle tanışan yeni il Kahramanmaraş oldu
VakıfBank’ın yeni marka yüzü oyuncu Tolga Sarıtaş oldu
Filistin lideri Abbas, Mısır İstihbarat Başkanı'yla görüştü
İGA, İstanbul Havalimanı yolunu rengarenk boyadı
Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Pegasus’un Kiev’den gelen ilk uçuşunu karşıladı
“OPET’se Fark Eder” reklam kampanyasına Effie’den bronz ödül
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na 'Onur Ödülü”
Atak helikopterleri dostu-düşmanı ASELSAN'la tanıyacak
Türkiye'de koronavirüs vakaları 7 binin altında geriledi
Ticaretin bel kemiği 'esnaflar'
İran'da Merkez Bankası Başkanı Himmeti görevinden alındı

İGA, İstanbul Havalimanı yolunu rengarenk boyadı

İstanbul Havalimanı işletmecisi (İGA), havalimanına gelen yolcuları, Filli Boya'nın renkleriyle bezenmiş 'Türkiye'nin en uzun' grafitisiyle karşılıyor.

ABONE OL

Google News - Timeturk
30.05.2021 20:53:09
İGA, İstanbul Havalimanı yolunu rengarenk boyadı

İstanbul Havalimanı işletmecisi (İGA), yolcularını Filli Boya'nın renkleriyle bezenmiş 'Türkiye'nin en uzun' grafitisiyle karşılıyor.

İGA'nın twitter hesabından, 'Pandemi de olsa hayatın renklerinden asla vazgeçmiyoruz! #İstanbulHavalimanı'na gelen yolcularımızı, @filliboya renkleri ile hayat bulan Türkiye'nin en uzun tek parça grafiti çalışması ile rengarenk karşılıyoruz.' açıklaması yapıldı.

Filli Boya'nın kurumsal sosyal medya hesabından yapılan duyuruda da 'İlham veren renklerimizle İstanbul Havalimanı yolu üzerinde bulunan duvarda Türkiye'nin tek parça en uzun grafiti çalışmasına imza attık. @igairport.' ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş