İGA Genel Müdürü Samsunlu, ACI World Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi

İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, 'ACI World'de oldukça önemli bir görev bize layık görülmüş oldu. Bu görev, büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor' dedi.

İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, dünya havacılık sektöründe 5 kıtayı temsil eden alt konseylerin çatısı olarak görev yapan Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Samsunlu, İtalya'nın başkenti Roma'da 22-24 Haziran'da düzenlenen ACI Europe Genel Kurulu'nda, Uluslararası Havalimanları Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği'ne getirildi.

Toplam 185 ülke ve bölgede faaliyet gösteren, 1950 havalimanını bünyesinde barındıran ACI World, sektörün gelişimi ve havacılığın ilerlemesi için politika oluşturarak, eğitim, araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütüyor, dünya havacılık sektörünün küresel ölçekteki en önemli çatı kuruluşlarının başında geliyor.

Toplam 717 üye arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri ACI World Yönetim Kurulu'nda hem ülkelerini temsil ediyor hem de havacılık sektörü ile ilgili alınan kararların yürütülmesinden sorumlu oluyor.

- 'Bu görev, büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadri Samsunlu, havacılık sektörünün dünyadaki en önemli kuruluşlarından biri olan ACI World'de Türk havacılık sektörünü temsil etmekten duyduğu memnuniyeti aktardı.

Seçildiği görevin önemine değinen Samsunlu, 'ACI World'de oldukça önemli bir görev bize layık görülmüş oldu. Bu görev, büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz yıl ACI Avrupa'nın yönetim kuruluna seçilmiştim. Bu yıl ise ACI World'un yönetim kurulu içinde görev alacağımı öğrenmiş bulunuyorum. ACI World Yönetim Kurulu Üyeliği görevi süresince, ACI'ın Türk havacılık sektörü ile her düzeydeki ilişkisini güçlendirmek ve sürdürülebilir büyüme ile tüm paydaşlar için en yüksek değeri oluşturmak üzere çalışmak öncelikli hedeflerimiz arasında olacak.' ifadelerini kullandı.

- 'Kadri Samsunlu'nun ACI World Yönetim Kurulu'na katılmasından mutluluk duyuyoruz'

ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira, Samsunlu'nun yönetim kuruluna seçilmesinden dolayı mutluluğu duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

'İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'nun bölgesel ACI konseyleri tarafından seçilen 28 temsilciden oluşan ACI World Yönetim Kurulu'na katılmasından mutluluk duyuyoruz. Önde gelen bir uluslararası küresel aktarma merkezinin CEO'su olan Samsunlu'nun zengin deneyimleri ve görüşlerinin bizlere katacakları, şüphesiz ki hem üyelerimize hem de küresel havalimanı sektörüne büyük fayda sağlayacak. ACI World Yönetim Kurulu'ndaki döneminin başlamasını dört gözle bekliyoruz.'

- İGA'nın çalışmalarına ACI Avrupa'dan çifte ödül

Dünyanın en iyi havalimanlarından biri olarak saygın kurumlar tarafından üst üste ödüllere layık görülen İGA İstanbul Havalimanı, bu yıl gerçekleştirilen Uluslararası Havalimanları Konseyi 18. ACI Europe Ödülleri kapsamında, 'Eko-İnovasyon Ödülü' ve 'İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülü'nün de sahibi oldu.

Bununla beraber yine 40 milyondan fazla yolcu kapasitesi olan havalimanları kategorisinde Roma Fiumicino Havalimanı 'Avrupa'nın En İyi Havalimanı' seçilirken İGA İstanbul Havalimanı da aynı kategoride 'Yüksek Övgüye Değer Havalimanı' ilan edildi.

Her iki ödül de İtalya'nın başkenti Roma'daki ödül törenine katılan İGA İstanbul Havalimanı Genel Müdürü Samsunlu'ya takdim edildi.

İGA İstanbul Havalimanı, haziran ayında Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından verilen 'Havalimanı Karbon Akreditasyonu' kapsamındaki 'Karbon Salımı Sertifikası'nı 3. seviyeye yükseltmişti.

Roma'daki ACI Europe Yıllık Kongresi ve Genel Kurulu'nda düzenlenen törende sertifika, İGA İstanbul Havalimanı Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat'a verildi.

İGA İstanbul Havalimanı, böylece haziran ayında toplamda 5 uluslararası kurum tarafından ödüllendirilmiş oldu.