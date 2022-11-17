Ideathon Fikir Yarışması'nın yeni dönemi için başvurular açıldı

50 bin TL ödüllü yarışmaya katılmak isteyen üniversite öğrencileri, 8 Aralık'a kadar başvurularını Kuveyt Türk Fikrinn Platformu üzerinden yapabilecek.

Kuveyt Türk'ün üniversiteli öğrencilere yönelik düzenlediği Ideathon Fikir Yarışması'nda yeni dönem için başvurular alınmaya başlandı.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, banka, üniversiteli öğrencilerin gelişimlerini desteklemek ve geleceğin bankacılığına yönelik fikir üretmelerine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl üçüncü kez Ideathon Fikir Yarışması düzenliyor.

Yeni dönemde, 'Gençlerin bankası olarak ne tür birikim, yatırım, ödeme ve finansman çözümleri sunabiliriz?' sorusuna yenilikçi ve özgün fikirlerinin aranacağı yarışma için öğrenciler, 8 Aralık'a kadar Kuveyt Türk Fikrinn Platformu üzerinden başvurabilecek.

Yarışmanın üçüncü döneminde gençlerin gelir ve birikim döngüsüne dahil olması, genç yatırımcılara inovatif içerik ve hizmetler sağlanması, gençlere yönelik finansal danışmanlık hizmeti sunulması, onların ödeme ve finansman problemlerine çözüm sağlanması gibi konularda yeni fikirler sunulabiliyor.

Öğrenciler ya da girişimciler için finansman çözümleri sunan fikirler de yarışma kapsamında yer alıyor. Öğrencilerin, gençleri birikim ve tasarruf yapmaya teşvik eden uygulama fikirleri geliştirmesi bekleniyor.

'Gençlerin farklı bakış açılarıyla bankacılığa yeni soluk getirebileceğine inanıyoruz'

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Dr. Selman Ortaköy, üniversite öğrencilerine yönelik düzenledikleri Ideathon Fikir Yarışması'nı ilk kez Fikrinn Platformu üzerinden gerçekleştireceklerini bildirdi.

Gençlerin ürettiği inovatif fikirlerin geliştirilmesini ve hayata geçirilmesini çok önemsediklerini kaydeden Ortaköy, şu açıklamalarda bulundu:

'Gençlerin finansal ekosisteme dahil olmaları, yenilikçi fikirleriyle bu ekosistemi geliştirmeleri ve katkı sunmaları çok kıymetli. Ideathon'un yeni döneminde, 'Gençlerin bankası olarak ne tür birikim, yatırım, ödeme ve finansman çözümleri sunabiliriz' sorusuna gençlerle birlikte yanıt arıyoruz. Gençler kendi akranlarına yönelik yeni bir ürün, hizmet, model ya da konsept oluşturabilir veya var olan ürün ve hizmetleri geliştirebilirler.

Tercihi gençlerimize bırakıyoruz. Gençlerimizin farklı bakış açılarıyla ve özgün fikirleriyle bankacılığa yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz. Birlikte daha iyi bir gelecek oluşturabilmek için tüm gençlerimizi yarışmaya davet ediyoruz.'

Birinciye 25 bin TL ödül

Kuveyt Türk, başvurular tamamlandıktan sonra ön değerlendirme yapacak ve finalistler 14 Aralık'ta açıklanacak. Ardından finalistler mentorlarla tanışacak ve tasarım odaklı düşünme eğitimi alacak.

Mentorlarla birlikte hareket edecek yarışmacılar finalin yapılacağı 24 Aralık'a kadar fikirlerini ve çözüm önerilerini projelendirecek ve jüri üyelerine sunacak. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye ise 10 bin TL nakit ödül takdim edilecek. Finale kalan ilk 10 takımın her üyesi, talep etmesi durumunda mülakat simülasyonu ve değerlendirmesine girebilecek. Ayrıca finalistlere sürpriz hediyeler verilecek. .