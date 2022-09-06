İcra borçları silinecek mi? İcra borçları ne zaman silinecek? Kimlerin icra borçları silinecek? Kaç paralık icra borçları silinir?

İcra borçları silinecek mi? Kabine Toplantısı'ndaki gündem sonrasında icra borçlarının nasıl ve ne zaman silineceği merak konusu oldu. 2 bin lira ve altındaki borçların silineceği açıklandı. Peki ama şartlar neler? İcra borçları ne zaman silinecek? Kimlerin icra borçları silinecek? Kaç paralık icra borçları silinir? İşte detaylar...

Kabine Toplantısı'ndaki gündem sonrasında icra borçlarının nasıl ve ne zaman silineceği merak konusu oldu. 2 bin lira ve altındaki borçların silineceği açıklandı. Peki ama şartlar neler? İcra borçları ne zaman silinecek? Kimlerin icra borçları silinecek? Kaç paralık icra borçları silinir? İşte detaylar...

İcra borçları silinecek mi?

İcra borçlarına ilişkin açıkalamlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme geldi. Milyonlarca kişinin icra borcunun silineceğini açıklayan Erdoğan, şartları ve detayları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması;

Kamuoyuyla paylaşmak istediğimiz bir başka müjdemiz de icra takibine düşmüş dosyası bulunan vatandaşlarımızla ilgilidir. Milletimizin can ve mal emniyeti, huzuru, refahı, barış ve güven içinde yaşaması her vakit olduğu gibi bugün de birinci önceliğimizdir. Bugün aldığımız yeni kararla vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz. Buna göre 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve böylece tasfiyesini sağlıyoruz. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir.

Böylece icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5.5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır. Hükümet olarak aldığımız kararın yasal düzenleme boyutunu ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte cumhur ittifakının Meclis grupları hemen atacaktır.

Kaç paralık icra borçları silinir?

Erdoğan'ın açıklamalarında; "15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve böylece tasfiyesini sağlıyoruz." dedi. Bu bağlamda 2 bin TL altındaki borçlar silinecek.

Kimlerin icra borçları silinecek?

İcra borçlarının silinmesi kararı için tek şart 2 bin TL altında olmasıdır. Bu şartı sağlayan her Türk vatandaşının icra borcu silinecek. Bu bağlamda açıklamalara göre; yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5.5 milyon vatandaşın borçları silinmiş olacak.

İcra borçları ne zaman silinecek?

Kabine Toplantısı'nda yapılan açıklamanın ardından icra borcu vakti merak konusu oldu. Fakat henüz bir açıklama gelmedi. .