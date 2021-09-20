İBB faizsiz kredi nasıl çekilir? İBB faizsiz 1200 TL kredi başvurusu nasıl yapılır? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde 'Destek Avans' uygulamasının hayata geçtiğini açıklamıştı. Destek Avans uygulaması ile vatandaşların İstanbulkartlarına 1200 TL'ye kadar para yatacak. İstanbul kart üzerinden çeşitli yerlerde kullanan bu paranın geri ödemesinde herhangi bir faiz uygulanmıyor. İBB'nin destek avans uygulaması ile faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlar İBB faizsiz 1200 TL kredi başvurusu nereden yapılır sorusuna yanıt arıyor.

İBB faizsiz kredi nasıl çekilir? İBB faizsiz 1200 TL kredi başvurusu nasıl yapılır? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde 'Destek Avans' uygulamasının hayata geçtiğini açıklamıştı. Destek Avans uygulaması ile vatandaşların İstanbulkartlarına 1200 TL'ye kadar para yatacak. İstanbul kart üzerinden çeşitli yerlerde kullanan bu paranın geri ödemesinde herhangi bir faiz uygulanmıyor. İBB'nin destek avans uygulaması ile faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlar İBB faizsiz 1200 TL kredi başvurusu nereden yapılır sorusuna yanıt arıyor.

Son günlerde artan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlar zor günler geçiriyor. İBB vatandaşların nakite ihtiyacının en üst seviyeye çıktığı şu günlerde DenizBank işbirliği ile 1200 TL faizsiz ve masrafsız kredi veriyor. Bu kredi nakit olarak ödenmiyor. İstanbulkart'a yatan para markettten kırtasiyeye bir çok olanda kullanılabiliyor. İBB 1200 TL faizsiz kredi imkanından yararlanmak isteyen vatandaşlar İBB faizsiz kredi nasıl çekilir? İBB faizsiz 1200 TL kredi başvurusu nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor.

İBB 1200 TL faizsiz kredi nasıl alınır?

İBB 1200 TL faizsiz kredi başvurusu yapmak oldukça kolay. Kampanya kapsamında sıfır faizli kredi başvurusunu sadece İstanbulkart'ı ile TCKN bilgisini eşleştirmiş müşteriler yapabilecektir TCKN ve İstanbulkart eşleştirmenizi https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Kampanya'dan sadece Belbime'a ait kanallardan yönlendirme yapılan Denizbank kanalları üzerinden başvuru yapılabilir.

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Ekrem İmamoğlu açıklamıştı

İmamoğlu 'Destek Avans' ile ilgili şunları söyledi: Son baharın gelişi ve okulların açılmasıyla birlikte aile bütçelerinin zorlandığı günler yaşıyoruz. Bu sıkışık dönemde ihtiyaç sahiplerinin nefes almalarını sağlayacak bir iş birliği gerçekleştirdik. 600 ya da 1200 lira avans kullanabileceğiniz ve kullandığınız miktarı herhangi bir faiz ve masraf olmaksızın 100 liralık aylık taksitlerle geri ödeyebileceğiniz bir sistem geliştirdik. ”Destek Avans” adını verdiğimiz bu uygulamayla alacağınız avans İstanbulkart'ınıza yatacak ve ulaşım başta olmak üzere İstanbulkart'ın geçtiği her yerde ve Halk Bakkal'larda kullanabileceksiniz. İstanbul'da ihtiyaç sahipleri bir parça rahat nefes alsın. Hiç kimse ekonomik zorluklar karşısında kendini çaresiz hissetmesin. Özlemimiz bu, gayretimiz bunun için.

İBB'den 12 ay sıfır faizli kredi imkanı

DenizBank A.Ş. ("DenizBank") ile yapılan işbirliği kapsamında İstanbulkart sahiplerine, kampanya koşullarını sağlaması halinde DenizBank tarafından 12 ay taksitli 1.200 TL'ye varan faizsiz kredi kullanma fırsatını kaçırma! Kredini kullan, İstanbulkartın ile kolaylıkla harca.

İBB 1200 TL kredi başvuru şartları neler?

İstanbulkart Destek Avans, DenizBank tarafından kullandırılacak kredi ve kredi kartı kampanyasıdır.

Kampanya'dan sadece Belbime'a ait kanallardan yönlendirme yapılan Denizbank kanalları üzerinden başvuru yapılabilir.

Kampanya kapsamında sıfır faizli kredi başvurusunu sadece İstanbulkart'ı ile TCKN bilgisini eşleştirmiş müşteriler yapabilecektir TCKN ve İstanbulkart eşleştirmenizi https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Kampanya kapsamında kullandırılabilecek sıfır faizli kredi tutarı seçmiş olduğunuz İstanbulkartınıza aktarılacaktır . Avantajlı faiz oranı ile kullandırılan krediler ise DenizBank nezdindeki hesabınıza yatırılacak ve İstanbulkart'a herhangi bir yükleme olmayacaktır.

İstanbulkartınıza yüklenen kredi bakiyesini, İstanbul içinde toplu ulaşım araçlarına ek olarak ; CarrefourSA, A101, Migros, BİM ve Şok Marketler, İstanbulkart'ın geçtiği iş bankası pos cihazlarının olduğu işyerlerinde, Multinet ödeme noktaları Halk Bakkal BiTaksi, Getir uygulamaları, Beltur, BNB (bisiklet ), iTaksi, İBB Sosyal Tesisler, Hamidiye Su Otomatları, Matik Otomatlar, İsper ve İspark gibi sosyal alanlardaki harcama ve ödeme işlemlerinizde kullanabilirsiniz . Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kampanya başvurunuzun DenizBank'a iletilmesinden sonra DenizBank tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde kredisi onaylanan 18 yaşından büyük bireysel müşteriler (gerçek kişi) için geçerlidir.

DenizBank faiz oranlarında ve kampanya koşullarında değişiklik yapma onaylanan miktarın kullanımı için son kararı verme, müşteriden kefil, teminat ve ek bilgi/ belge isteme, krediye ilişkin tutarı kullandırmama hakkına sahiptir. Başvuruya ilişkin ilgili belgeleri imzalamadan önce faiz oranı, tüm masraf, ücret ve komisyon hakkında tarafınıza bilgi formu ile bilgilendirme yapılacaktır.

Başvurular müşterinin kendisine ait cep telefonu numarası ve TC kimlik numarası ile yapılmalıdır.

Başvuru sonucu SMS ile iletilecektir.

Başvurusu onaylanan müşteriler, kredilerini en yakın DenizBank şubesine Nüfus Cüzdanı ve İstanbulkart'ı ile başvurarak kullanabilecektir.

Kampanya kapsamında sıfır faizli kredi için tahsis ücreti tahsil edilmeyecektir. Hayat sigortası yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kampanyada DenizBank değerlendirmesine göre en fazla 12 ay vadede 1.200 TL'ye kadar Sıfır Faizli Kredi fırsatı sunulacaktır Kampanya kapsamında belirtilen bu vade ve tutarın üzerinde bir kullandırım yapılmayacaktır.

Kampanya kapsamında kullandırımı onaylanan sıfır faizli kredi tutarı İstanbulkart'ınıza talimat oluşacaktır İstanbulkart'ınıza oluşan talimatı kullanabilmeniz için NFC özellikli cep telefonunuza, herhangi bir Biletmatik cihazına, otobüslerdeki ödeme cihazlarına, İstanbulkart'ın geçtiği herhangi bir alışveriş ödeme noktasındaki pos cihazına dokundurmanız yeterlidir.

Sıfır Faizli kredi kampanyasından her müşteri sadece 1 defaya mahsus olarak yararlanabilir. Kampanya kapsamında, 1 defadan fazla sıfır faizli kredi kullanımı mümkün değildir. Sıfır Faizli Kredi Kampanyasına ek olarak kampanya kapsamında müşteriye daha yüksek tutarda faizli kredi tahsisi mümkün ise; SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.

Müşteriye iletilecek başvuru sonucunda faizli kredilerde ne kadar ön onaylı limit alabileceği de paylaşılacaktır. Müşteri sıfır faizli krediyi kullandıktan sonra İstanbulkart sahiplerine sunulacak avantajlı faiz oranı ile faizli kredisini de, kredi koşullarını tüm DenizBank şubelerinden öğrenerek kullanabilecektir.

Sıfır Faizli Kredi Kampanyasından faydalanmak için DenizBank'ta hesap açılması gerekmektedir.

Kredi Kartı ve Taksitli Nakit Avans kampanyası ile ilgili koşullara DenizBank başvuru sayfasında ulaşabilirsiniz. İstanbulkart kullanıcıları kullanım şartlarını yerine getirmesi ve DenizBank tarafından uygun bulunması halinde 500TL'ye kadar Sıfır Faizli Taksitli Nakit Avans avantajından da faydalanabilecektir. DenizBank kampanyanın koşullarını değiştirme veya kampanyayı değiştirme hakkına sahiptir.

Kredi kartı kampanyasında başvurusu onaylanan kart müşterilerine kartın onaylamasının ertesi iş gün itibariyle, kampanya süresince 1 kez kredi kartı limitleri üzerinden kullanabilecekleri faizsiz 500 TL 5 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans kullanma hakkı tanımlanacaktır. Tanım tarihten itibaren 90 gün içerisinde müşterimiz faizsiz, 500 TL ve 5 ay vadeli faizsiz Taksitli Nakit Avans hakkını Denizbank kanallarından Taksitli Nakit Avans menüsüne giriş yaparak kullanabilecektir.

DenizBank kampanyanın koşullarını değiştirme veya kampanyayı değiştirme hakkına sahiptir.

Kampanyanın başlangıç tarihi 31.08.2021 bitiş tarihi 30.11.2021'dir. Detaylı bilgiye tüm ALO153, İstanbulkart Başvuru Merkezleri, tüm DenizBank şubeleri ve 0850 222 0 800'den ulaşabilirsiniz.

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